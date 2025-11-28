Los 5 destinos de España más baratos para el puente de diciembre: escapadas de última hora con monumentos impresionantes, vistas únicas y descanso asegurado
Hacer una escapada sin un gran presupuesto es mucho más sencillo de lo que crees.
Con el puente de diciembre a la vuelta de la esquina, todos deseamos poder irnos a algún lado a descansar y desconectar de la rutina y prepararnos para las ajetreadas fiestas navideñas que ya se van acercando.
Si todavía no tienes nada preparado y de última hora se te ha ocurrido que quieres marcharte fuera unos días, no te preocupes: nosotros te contamos qué 5 destinos españoles son los perfectos si no quieres gastar mucho presupuesto.
Granada
Con una arquitectura influenciada por los árabes realmente bonita, la ciudad de Granada tiene mil rincones que debes descubrir y que, estamos seguros, van a dejarte asombrado. Entre ellos, la famosa Alhambra, un lugar considerado una maravilla por todo el que la visita.
Además, es el destino perfecto si estás harto de la lluvia y necesitas que te de un poco el sol.
Santander
Pese a estar bastante masificada en verano, Santander es el sitio idóneo si te apetece descansar un poco del ajetreo de la gran ciudad, ya que aunque también sea considerada una, el ambiente que en ella se respira es completamente diferente.
Además, tiene lugares que te dejarán con la boca abierta, como El Sardinero o el Palacio de la Magdalena, desde donde tendrás unas vistas increíbles de la bahía de la ciudad.
Santiago de Compostela
Caracterizada por ser el destino final del conocido por todos Camino de Santiago, esta ciudad gallega es perfecta para desconectar unos días y volver a casa con las energías completamente renovadas.
Entre todo lo que tiene que ofrecer, no puedes perderte su impecable catedral y su casco antiguo, en el que podrás encontrar plazas preciosas como la de Cervantes o la de Quintana, y calles que si recorres van a dejarte completamente embelesado.
Peñíscola
Situado en la provincia de Castellón, junto al mar Mediterráneo, Peñíscola es un gran destino si prefieres visitar un sitio más pequeño en vez de una ciudad.
Con rincones fascinantes como sus playas o su faro, sin duda el lugar más característico es su castillo, el cual es de origen templario y llegó a ser sede papal. Además, las vistas que vas a poder apreciar desde él son realmente increíbles.
Sigüenza
Situado en la provincia de Guadalajara, Sigüenza es el lugar perfecto para hacer un viaje al pasado y sentirte por unos días en La Edad Media.
En este lugar podrás encontrar, entre otras cosas, un majestuoso castillo y la estatua funeraria del Doncel de Sigüenza, quien ni era doncel ni era del pueblo, la cual ha sido origen de una gran cantidad de leyendas y es indispensable de ver si visitas la localidad.
Estos son solo cinco destinos que puedes visitar este próximo puente de diciembre, pero España está llena de sitios que, aunque a priori parezcan caros, si los miras bien verás que son más accesibles de lo que piensas.
