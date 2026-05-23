Los expertos en viajes sénior coinciden: estas son las 7 ciudades de España perfectas para descubrir después de los 65 años por su tamaño, clima suave y riqueza cultural

Tal vez ahora tus viajes sean más calmados que hace años y pongas por delante la comodidad, el descanso y el comer bien, pero lo importante es seguir recorriendo nuevos destinos, que seguro que aún te quedan muchos por descubrir en España.

Ahora que has cumplido 65 años o más y tienes tiempo para hacer todos esos viajes que siguen pendientes, hay una infinidad de sitios donde elegir: pueden ser grandes viajes fuera de nuestro país o pequeñas escapadas por pueblos de España.

Hoy te traemos varios destinos de tamaño medio que se recorren en el tiempo que tú elijas, ya sea durante un fin de semana o incluyéndolos en una ruta larga por la zona. Te prometemos ciudades cómodas para caminar, trayectos sencillos, buenas conexiones y el poder disfrutar del viaje sin ir constantemente de un punto a otro para acabar el día agotado.

Adriana Fernández

Las 7 ciudades de España perfectas para descubrir después de los 65 años

Cádiz

Una calle del casco antiguo de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

Pocas ciudades españolas permiten caminar tanto junto al mar como Cádiz. El casco histórico es bastante compacto y muchas de las zonas más interesantes están conectadas por paseos llanos y fáciles de recorrer.

Además, el clima suave durante buena parte del año ayuda bastante, especialmente fuera de los meses más calurosos del verano. Aquí encuentras plazas históricas, terrazas, mercados y largas vistas al Atlántico. No hace falta ni que mencionemos el pescaíto frito, ¿no? No se puede pedir más.

Oviedo

Catedral de Oviedo en Plaza Alfonso II el Casto / Istock

Oviedo tiene un tamaño cómodo, clima suave y un centro histórico muy fácil de recorrer caminando. Justo lo que buscamos.

La ciudad conserva además una enorme vida cultural, especialmente alrededor del teatro Campoamor, museos y tradición gastronómica asturiana.

Otro punto importante es que Oviedo funciona muy bien como base para conocer otras zonas de Asturias sin que tengas que estar cambiando de alojamiento. Desde aquí se puede acceder relativamente fácil tanto a costa como a montaña.

Salamanca

Plaza Mayor de Salamanca. / Istock / Diego Grandi

La gran ventaja de Salamanca es que concentra muchísimo patrimonio en muy poco espacio. La tan popular plaza Mayor, las catedrales, la universidad histórica y buena parte de los edificios monumentales se encuentran muy cerca unos de otros, así que es facilísimo recorrer gran parte de la ciudad caminando.

Lo que seguro encontrarás son calles llenas de terrazas, librerías o cafés, lo que refleja que la ciudad es una mezcla bastante agradable entre ambiente universitario y ritmo tranquilo. En definitiva, un destino para todo tipo de público.

Palma

Paisaje de Palma de Mallorca, Islas Baleares / Istock

Aunque lo habitual es asociar Palma únicamente al turismo de playa, la capital balear es un destino ideal para viajeros que buscan una ciudad cómoda y fácil de recorrer. Aunque no es muy pequeña, todo queda bastante a mano.

El paseo marítimo, el casco antiguo y zonas como Santa Catalina tienen todo lo que vas buscando: patrimonio, gastronomía y mar sin necesidad de utilizar demasiado transporte. Si prefieres no alquilar coche (no lo necesitarás si no planeas recorrer el resto de la isla), puedes llegar fácil y rápidamente desde el aeropuerto con un autobús que te lleva directamente al centro.

Girona

El casco antiguo de Girona con el río Onyar a sus pies / Istock / Lena_Serditova

Girona, que suele resultar más tranquila y manejable que otras ciudades turísticas catalanas mucho más saturadas, tiene una escala bastante cómoda para recorrer en pocos días.

Además, tiene uno de los centros históricos medievales mejor conservados de España. Las casas de colores junto al río Onyar, las murallas y el antiguo barrio judío permiten hacer muchas visitas caminando y sin distancias excesivas.

Pero aquí hay que destacar la gastronomía. La ciudad tiene una enorme reputación culinaria y cuenta con numerosos restaurantes y mercados donde poder probar la cocina catalana más auténtica.

San Sebastián

El paseo marítimo de la playa de La Concha en San Sebastián / Istock / MEDITERRANEAN

Muchos destinos tienen playa urbana, buenas gastronomía y un tamaño relativamente cómodo, pero pocas aúnan todo eso al nivel que lo hace San Sebastián.

La ciudad es una de las más recomendadas para viajeros mayores (o de cualquier edad mientras les guste comer bien) por todo lo ya mencionado y por su ambiente tranquilo. Nada es comparable a un paseo por el paseo marítimo de la bahía de La Concha tras una buena ruta de pintxos.

Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de sus grandes monumentos. / Istock

Es difícil hablar de Córdoba y estar a la altura de lo que es esta ciudad que concentra siglos de historia en su casco antiguo.

La gran protagonista es la Mezquita-Catedral, pero alrededor aparecen también patios con encanto, plazas tranquilas y calles estrechas donde todavía se conserva bastante vida vecinal. El mejor momento para visitarla es durante primavera y otoño, cuando las temperaturas son más suaves y los paseos junto al Guadalquivir mucho más agradables.