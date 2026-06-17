El destino de playa más cómodo de España para mayores de 65: un paseo marítimo llano de varios kilómetros, clima suave todo el año y la mayor red de sillas anfibias del país
Además, la concentración de rascacielos frente al mar es única en España, tanto que muchos lo comparan con una pequeña Miami mediterránea.
Si hay una región de España que gusta a los viajeros mayores de 65 años esa es, sin duda, la zona de Levante y la costa bañada por el Mediterráneo. Lo tiene todo para enamorar a los turistas silver, esos que además de peinar alguna que otra cana, disponen (en teoría) de mucho tiempo libre y ganas de playa.
Y aunque toda la comunidad es un paraíso para este tipo de perfil viajero, hay un lugar que reúne todo lo que necesitan: comodidad, servicios y mucha experiencia en turismo senior. Esa ciudad no es otra que Benidorm, una histórica ciudad de costa, situada entre el mar y la montaña, tan cómoda que se puede recorrer a pie.
Mucho más que un paraíso para los jubilados
Tiene un clima suave todo el año. Quizá estés pensando que lo mismo sucede con el resto de Levante, pero la realidad es que Benidorm goza de una ubicación más que privilegiada: al estar refugiada en una bahía protegida por montañas, le da uno de los inviernos más benignos de toda la España peninsular. Y eso es un plus para quienes viajan fuera de temporada, como los jubilados.
Por otro lado, si Benidorm gusta tanto entre el público mayor de 65 años es, en parte, por su paseo marítimo contínuo. Además de llano, ideal para caminar sin prisa y ni esfuerzo, es más que largo: suma más de tres kilómetros de acera frente al mar Mediterráneo. Y eso solo el Paseo de Poniente, porque si le sumas los de Mal Pas y Levante, el paseo se convierte en una ruta infinita, pero fácil de hacer. ¿Puede haber un plan mejor para el atardecer?
Más factores a tener en cuenta para viajar a Benidorm a partir de los 65 años
Las playas de esta ciudad alicantina cuentan con puntos accesibles, aseos adaptados, pasarelas de madera que prácticamente llegan al agua, paseos marítimos al mismo nivel que las aceras y mucha información a lo largo de toda la costa. Y eso, da bastante seguridad ante cualquier imprevisto, las cosas como son.
Se dice que Benidorm es, además, una de las ciudades con la mayor red de sillas anfibias de toda España. Vale que no están contabilizadas como para poder hacer esa afirmación, pero lo que sí es verdad es que la ciudad cuenta con varios puntos de playa accesible (en las zonas de Levante, Parque de Elche y La Cala), y que el ayuntamiento lleva varias temporadas ampliando el número de sillas y sumano personal de apoyo para asistir a este tipo de viajero en sus jornadas de playa.
Todo ello, junto a otros motivos, hace que Benidorm sea posiblemente el destino español más consolidado para jubilados nacionales y europeos, con hoteles adaptados, una red de transporte sencillo para moverse con facilidad por la ciudad y servicios sanitarios cercanos en las principales zonas de playa. Y con el telón de fondo de sus rascacielos frente al mar, esos por los que muchos dicen que esta es la pequeña Miami mediterránea.
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