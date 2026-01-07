El destino perfecto para visitar en enero es bueno, bonito y barato: alojamiento por 40 euros y menú del día por 15

Teruel es Patrimonio de la Humanidad por su arte mudéjar, y en enero ese título se disfruta de verdad. Las torres de San Martín, El Salvador o San Pedro se recorren sin colas, sin ruido y sin sensación de ir siempre tarde. La catedral, el Mausoleo de los Amantes y el casco histórico se visitan con una calma que en otros meses cuesta encontrar. Enero convierte a Teruel en una ciudad cercana, casi doméstica, donde los monumentos se integran en el paseo.