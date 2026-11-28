Queda nada para que llegue la Navidad y si eres de esos que consideran esta época la mejor del año, te invade el espíritu navideño desde que empieza a hacer un poquito de frío y llevas queriendo poner el árbol semanas...tenemos tu lugar soñado. Y no, ni nos referimos a Laponia (que seguro que ya te lo has planteado) ni a Vigo, que siempre anuncia el encendido del alumbrado a bombo y platillo. Te proponemos algo mucho más íntimo y, precisamente por eso, mucho más especial. Viajamos hasta Aciera para disfrutar de sus luces de Navidad.

Hórreos en el concejo de Quirós / Wikimedia Commons / Adolfobrigido

Esta aldea del concejo asturiano de Quirós, en la que apenas viven unas 40 personas, recibe cada diciembre a miles de curiosos que suben hasta aquí para ver cómo todo el pueblo se transforma al caer la tarde. Las guirnaldas y las figuras no se quedan en una sola plaza: las verás por las fachadas de piedra, en los hórreos tradicionales, colgando de los árboles y hasta en las antiguas cuadras.

Lucía Alfonso González

Hórreos iluminados, lana y hasta el Grinch entre las casas

Aunque muchos ya lo apodan como el pequeño Vigo asturiano, aquí la gracia está precisamente en que casi todo sale de las manos de quienes viven en el pueblo. Detrás de este montaje está la Asociación de Vecinos Nicanor Fandos, que lleva más de diez años coordinando la iniciativa y animando a todo el vecindario a volcarse en los preparativos para que la decoración no se quede en colgar cuatro tiras de bombillas. La idea consiste en integrar la decoración en la propia arquitectura tradicional del pueblo, así que los hórreos, los viejos carros de madera y los balcones forman parte del recorrido. Irás encontrándote desde ovejas, gnomos, conejos y belenes hechos a mano con madera o lana hasta figuras de Playmobil e incluso algún rincón dedicado al Grinch.

Si estás pensando en acercarte estas fiestas, apunta la fecha en el calendario: el encendido oficial está previsto para el sábado 5 de diciembre (probablemente a las 18:00 horas) y toda la decoración permanecerá puesta hasta el 6 de enero de 2027.

Eso sí, te conviene planificar bien la llegada porque en los últimos años ha tenido tanto éxito que se ha juntado bastante gente en los accesos por carretera y puede saturarse un poco. En campañas anteriores el Ayuntamiento de Quirós habilitó autobuses lanzadera desde la zona del embalse de Valdemurio para ordenar el tráfico y dejar paso libre a los residentes. Como para este año aún está por confirmar si volverá a funcionar ese servicio, lo más sensato es echar un vistazo a los avisos del consistorio antes de salir de casa, sobre todo si planeas ir en fin de semana o durante el puente de diciembre.

Un paseo de montaña con vistas al embalse de Valdemurio

La excusa de esta escapada es, por supuesto, ver el despliegue que montan los vecinos, pero ya que hemos llegado hasta Aciera, la visita nos da juego para mucho más que ver las luces.

A un par de minutos de Aciera está el embalse de Valdemurio / Istock / t

La aldea está en plena montaña central asturiana, asomada al embalse de Valdemurio y rodeada de valles y bosques, por lo que es un destino ideal para venir con tiempo y así disfrutar también de día. Si llegas a media tarde, puedes dar una vuelta por el entorno natural del concejo de Quirós y quedarte en la aldea hasta que oscurezca para ver cómo cambian por completo sus callejones al encenderse los adornos.