El destino navideño favorito de la clase media española está en Galicia: tiene 11.5 millones de luces LED, un árbol de 44 metros y el parque temático de luz más grande de España

Se acerca la mejor época del año, los churros con chocolate bien calentito, los árboles de Navidad, los jerséis navideños y los decorados navideños más bonitos para disfrutar de estas fechas con tus seres queridos. Lo más habitual es visitar la capital junto a su gran árbol en la Puerta del Sol o su mercadillo navideño en la Plaza Mayor, pero sin duda el destino navideño favorito de la clase media española no está en Madrid, sino en Galicia, concretamente en la ciudad de Vigo, junto a su parque temático de luces más grande de toda España, en concreto 11,5 millones de luces LED repartidas en todo el municipio gallego.

Adriana Fernández

Más allá de su famoso espectáculo de las luces de Navidad, Vigo es de esas ciudades que merece la pena visitar durante todo el año por su combinación de naturaleza salvaje, gastronomía e identidad marinera. Durante estas fechas, la ciudad se transforma en un auténtico parque temático donde podrás disfrutar de su noria gigante, pasear bajo la nieve artificial del mercado Cíes Market o disfrutar del espectáculo de luz y sonido frente a su árbol gigante de 44 metros.

Decoraciones navideñas en Vigo, España / Istock / Dolores Giraldez Alonso

¿Qué planes te esperan para estos meses?

Tu recorrido no puede empezar si no es con el Gran Árbol de Navidad en la Porta do Sol, el auténtico emblema navideño de la ciudad de más de 44 metros de altura. Cada tarde podrás disfrutar de los pases de espectáculos de luz y sonido cerca de la plaza, donde sonarán los mejores clásicos navideños como “All I Want for Christmas Is You” o bandas sonoras de las películas más típicas del cine navideño.

El famoso árbol de Navidad de Vigo con una corona de luces brillantes bajo el cielo nocturno / Istock / uvamen

En Cruce de Príncipe con Urzáiz encontramos nuestra segunda parada obligatoria, La Bola Gigante de Navidad, una enorme esfera de luces de colores a la que se puede acceder por el interior para tomarse fotografías, todo un destino turístico navideño. Luego no podrás perderte la famosa Ruta de Las Figuras Transitables situadas a lo largo de toda la ciudad donde destacan elementos como el castillo de luz de grandes dimensiones, la gran estrella polar, el trineo con renos y el muñeco de luces gigantes y los favoritos de los más pequeños, la casa de Papá Noel y el Cartero Real.

Gran bola de árbol de Navidad, Vigo / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Atracciones y mercadillos navideños

No puedes decir que has visto Vigo en Navidad si no te has subido a su famosa noria gigante de más de 60 metros de altura que ilumina todo el puerto y ofrece las mejores vistas a toda la ría y ciudad. También podrás disfrutar de sus pistas de patinaje sobre hielo tradicionales y karts situado en la zona costera de Samil. Para los más pequeños está la zona infantil con pista de hielo y tobogán de trineos en el entorno del Centro Comercial Vialia.

Decoraciones navideñas festivas en Vigo / Istock / OscarEspinosa

El gran protagonista de los mercadillos de Vigo es el Cíes Market, un mercado diseñado al estilo de los grandes mercadillos de Europa Central con más de 80 casetas de madera decoradas con guirnaldas y luces LED cálidas. Todos tienen un sistema de máquinas de nieve que lanzan copos durante toda la tarde, creando un ambiente invernal y acompañado de la música y las luces.

Su horario de visita Podrás entrar desde mediados de noviembre hasta mediados de enero. Abren de lunes a jueves de 17:00 a 22:30 y los viernes, sábados y domingos desde las 11:00 H hasta medianoche aproximadamente.

A diferencia de otros mercadillos europeos enfocados solo en dulces, aquí la comida salada y gallega es la verdadera protagonista. Desde casetas con pulpo a la feira, la famosa empanada gallega, jamón asado, croquetas artesanas y bocadillos de calamares. También podrás disfrutar de sus clásicos navideños y tradicionales como su vino caliente especiado, gofres, churros con chocolate o frutas bañadas en chocolate que te harán chuparte los dedos.