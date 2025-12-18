Los expertos dictan sentencia: el destino de moda en 2026 estará en Andalucía por ser "una ciudad llena de belleza, cultura e historia"
Uno de los mejores viajes para el próximo año que, además, se encuentra muy cerca de casa.
Con 2026 a la vuelta de la esquina, es momento de comenzar a organizar los viajes del próximo año. Entre todos los destinos posibles, cada vez es más complicado elegir uno, por lo que la editorial de guías de viajes Lonely Planet recoge anualmente los mejores para el siguiente año y los publica en su libro Best in Travel, en el que también se dan recomendaciones y consejos para viajar.
Entre los seleccionados para 2026 está una ciudad española, por lo que si quieres viajar al mejor destino no vas a necesitar ir demasiado lejos. Esta ciudad se encuentra en el sur de España y además tiene uno de los mejores climas para estas fechas. Además, según los expertos de Lonely Planet, tiene “el mejor carnaval, comida y flamenco”.
Un destino lleno de arte
Hablamos de Cádiz, una ciudad andaluza que cuenta con aproximadamente 110.000 habitantes. Fue fundada por el año 1100 a.C. con el nombre que le dieron los fenicios: Gádir. Tras ellos, la ciudad ha sido hogar de romanos, visigodos y musulmanes. No obstante, los Reyes Católicos la incluyeron en la Corona en el siglo XV y, en el XIX, fue durante 3 años la capital del país.
Entre sus reclamos más interesantes se encuentra su carnaval, el cual es de interés internacional y el próximo año se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero. En él, los habitantes de la ciudad se disfrazan y hacen diferentes actuaciones (principalmente satíricas) que aprovechan para realizar críticas sociales y tratar temas serios.
Cádiz es una ciudad llena de arte, pues es considerada una de las cunas históricas del flamenco, siendo de allí grandes figuras como Camarón de la Isla o Paco de Lucía. Además, es un lugar con una gastronomía increíble con platos como el “pescaíto” frito, chicharrones o el atún rojo, con los cuales se te hará la boca agua.
Cientos de lugares por descubrir
Cádiz tiene infinitos sitios para visitar y conocer, pero hay algunos que no puedes perderte. El Pópulo es uno de los barrios más importantes del casco histórico, y en él podrás encontrar el Teatro Romano y la Catedral Vieja. Cuenta con 3 arcos del siglo XIII y pasear por él se siente como hacer un viaje al pasado.
También debes pasear por el Paseo Marítimo de la Tacita de Plata y desconectar con las playas de La Victoria o Cortadura y, si te gusta el mar, es imprescindible que conozcas La Viña, el barrio que alberga la playa de la Caleta y que cuenta con una gran historia pesquera y marinera. Además, es el lugar idóneo para probar el “pescaíto” de la zona.
Muchas veces, cuando pensamos en el mejor lugar para viajar nuestra cabeza se va inconscientemente a lugares extranjeros. Sin embargo, España cuenta con lugares increíbles como este. Si buscas unas vacaciones de ensueño en una ciudad llena de belleza, cultura e historia, no lo pienses más: Cádiz es tu destino.
