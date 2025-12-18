Los expertos dictan sentencia: el destino de moda en 2026 estará en Andalucía por ser "una ciudad llena de belleza, cultura e historia"

Con 2026 a la vuelta de la esquina, es momento de comenzar a organizar los viajes del próximo año. Entre todos los destinos posibles, cada vez es más complicado elegir uno, por lo que la editorial de guías de viajes Lonely Planet recoge anualmente los mejores para el siguiente año y los publica en su libro Best in Travel, en el que también se dan recomendaciones y consejos para viajar.