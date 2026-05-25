El destino que Mario Vargas Llosa describió como "la ciudad más perfecta del mundo" está en España: tiene más de 2.000 años de historia y cuatro Patrimonios de la Humanidad

Córdoba es una ciudad y municipio español de Andalucía, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena, considerada como "La ciudad más perfecta" por grandes autores como Mario Vargas Llosa, o así nos lo deja ver en su ensayo El pez en el agua. Cuenta con una población de aproximadamente 323.262 habitantes, convirtiéndose en la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga.

Catedral de la mezquita de córdoba / Istock / syolacan

Actualmente, Córdoba es una de las ciudades con más elementos declarados "Patrimonio de la Humanidad" a nivel mundial, concretamente alberga cuatro elementos incluidos en la lista Mundial de la UNESCO, entre ellos, el centro histórico de Córdoba, la ciudad califal de Medina de Azahara, la fiesta de los patios cordobeses y el más importante y admirado por los turistas la Mezquita-catedral de Córdoba.

Córdoba, España. La Mezquita Mezquita-Catedra / Istock / SCStock

Esta ciudad andaluza es mundialmente famosa por sus fábricas de cuero y sus orfebres marcando su identidad económica y cultural durante siglos. Una de las claves para poder entender esta ciudad es su mezcla de culturas, cuenta con un pasado románico, islámico, judío y cristiano conectando en una misma ruta espacios muy importantes y característicos como el puente romano, la judería, la sinagoga, la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos y Medina Azahara.

Martín Álvarez

La Mezquita-catedral de Córdoba, joya del arte andalusí y símbolo de convivencia cultural

Más conocida como catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Fue desde sus inicios de su construcción en el año 785 uno de los edificios más relevantes del arte omeya hispanomusulmán y un referente cultural en el mundo Occidental. Desde el Puente Romano sobre el Guadalquivir hoy se contempla la impotente silueta del monumento sobresaliendo por encima del barrio antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Córdoba, España. Vista interior de la Catedral de La Mezquita en Córdoba, España / Istock / SCStock

La Torre del Campanario es una de las partes más destacadas de la Mezquita de Córdoba, conocida como la Torre del Alminar. La torre se encuentra en el extremo norte del patio de los naranjos. Fue utilizada para llamar a los fieles a la oración y para poder vigilar la ciudad, se restauró en 1991 y no fue hasta el año 2014, cuando volvió a abrirse al público.

El campanario de la mezquita catedral desde el Patio de los Naranjos en Córdoba / Istock / Eloi_Omella

Otra de las partes de la Mezquita de Córdoba es el conocido Patio de los Naranjos, es el patio de entrada de la mezquita, que se encuentra rodeado por una galería de arcos de herradura que fue construida durante la época omeya. La Mezquita de Córdoba es conocida por su gran colección de columnas y arcos de herradura. En total, hay más de 800 columnas que sostienen los techos abovedados creando una sensación de majestuosidad en su interior.

Arcos interiores de la catedral de Mezquita en Córdoba / Istock / Francis Crisostomo

El bosque de columnas fue construido en diferentes etapas a lo largo de varios siglos. Estas columnas están hechas de diferentes materiales, como mármol, granito y jaspe con diferentes estilos y diseños. Una de las capillas más destacadas es la capilla del Sagrario, que se encuentra en el centro de la nave principal de la mezquita.

Capilla lateral en Córdoba, España con retablo barroco y losa funeraria / Istock / ULDIS LAGANOVSKIS

Caracterizada por su decoración renacentista y barroca, y es reconocida por su altar mayor, que está decorado con mármoles y jaspes de distintos colores. El Mihrab , es otro de los elementos importantes de dicha catedral, formado por una hornacina semicircular que fue construida durante el siglo X por el emir de Córdoba, Al-Hakam II, una de las piezas más destacadas del arte islámico, con una decoración exquisita en mosaico.

Mihrab de la Mezquita Masjid / Istock / 49pauly

El centro histórico de Córdoba: un paseo entre siglos de historia

Solo necesitarás un paseo por la ciudad para comprobar los motivos de esta declaración de Patrimonio Mundial. Camina por la calleja de las Flores, pasa por la plaza de la Corredera, contempla la sinagoga, el palacio de Viana o el puente y el templo romano. La ciudad es un claro ejemplo de convivencia cultural a lo largo de los siglos.

Puente romano y Guadalquivir río, gran mezquita de córdoba, España / Istock / 49pauly

Medina Azahara: uno de los yacimientos arqueológicos más destacados

Se la conoce como "La Ciudad Brillante" y fue levantada como capital del Califato y símbolo de grandeza y riqueza. Se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los más grandes de España. Su visita guiada de dos horas será imprescindible en tu viaje a la ciudad andaluza, también ofrece visitas nocturnas.

Medina Azahara fue una ciudad palatina o álica construida por el primer califa de Córdoba / Istock / Azulillo

Fue levantada como capital del Califato y símbolo de grandeza y riqueza. Se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los más grandes de España. Su visita guiada de dos horas es un imprescindible en tu viaje a la ciudad andaluza, también ofrece visitas nocturnas.

Lo primero que tienes que hacer es salir del Centro de Visitantes para esperar a la llegada de la lanzadera que te llevara al planeta Medina Azahara, reino de Abderramán III.

Festival de los Patios de Córdoba: una de las fiestas más internacionales de la ciudad

Una de las fiestas más populares, el Festival de los Patios de Córdoba tiene lugar cada mes de mayo. Durante su celebración, se abren al público patios del centro histórico de Córdoba decorados con flores que llenan de color y aromas a jazmín y azahar. También, son muy comunes los espectáculos flamencos.

Patio tradicional decorado con flores en Córdoba, España, durante el Festival de los Patios Cordobeses / Istock / lanasphotos

Algunos de los más populares los encontrarás en los barrios del Alcázar Viejo, Santa Marina y la Magdalena, así como en los alrededores del barrio de San Lorenzo y de la zona de la Mezquita-Catedral.