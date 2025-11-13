El destino de invierno favorito de la clase media española: tiene pistas para esquiar, pueblos embrujados y rutas de senderismo para toda la familia

Como la de los Cahorros, en el cañón del río Monachil. Es una de las rutas más atractivas de toda la provincia, con puentes colgantes, túneles y estrechos caminos que pasan por un impresionante desfiladero. Se trata de una ruta sencilla en una zona muy frecuentada por los apasionados de la escalada. A medio camino entre los altísimos picos y esta sencilla ruta, está el pico Trevenque, una de las cimas de media montaña más emblemáticas de la zona.