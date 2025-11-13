El destino de invierno favorito de la clase media española: tiene pistas para esquiar, pueblos embrujados y rutas de senderismo para toda la familia
A la hora de escoger un viaje de invierno hay que tener en cuenta varios factores y este es el destino ideal que cumple con todos ellos.
El invierno está a la vuelta de la esquina y lo que más apetece en estos momentos es encontrar un destino donde sentirse cómodo en todos los sentidos, desde la temperatura hasta el propio lugar. Otro factor importante a la hora de planificar un viaje invernal es el presupuesto, por eso es un momento en el que se suelen hacer escapadas a pueblos pequeños alojándose en coquetas casas rurales con chimenea.
La clase media española suele buscar pequeñas escapadas rurales, a veces solo de fin de semana, en distintos puntos de España. Pero si hay un destino que podría decirse que es el preferido por este grupo poblacional es la zona de Sierra Nevada en Granada. Además de esquiar, esta cadena montañosa en la que se encuentra en pico más alto de la Península Ibérica, el Mulhacén, esconde cientos de atractivos dispuestos a ser descubiertos.
Qué descubrir en Sierra Nevada
Pistas de esquí aptas para toda la familia
Lo primero en lo que piensa cualquier viajero que visite Sierra Nevada en invierno es en las pistas de esquí, y no es nada raro, pues cuentan con relevancia internacional. Hay pistas tradicionales para todos los niveles, de principiantes y niños hasta los más expertos; así como parques de snowboard, escuelas de esquí y una vida nocturna que llama la atención de los más jóvenes -y de algunos mayores-. La temporada suele extenderse desde noviembre hasta mayo.
Pueblos de la Alpujarra con un encanto único
La Alpujarra granadina cuenta con algunos de los pueblos más bonitos y llamativos de toda la provincia de Granada. Destacan por sus casas revestidas de blanco con tejados de launa y chimeneas que sobresalen para dar al paisaje un aspecto de cuento. Uno de los más populares es Pampaneira, con calles muy empinadas y empedradas cubiertas de las típicas jarapas con las que se elabora la artesanía tradicional (alfombras, mantas, cortinas...).
También destaca Soportújar, más conocido como 'el pueblo de las brujas'. Se cuenta que sus calles, rincones y miradores están llenos de brujas y otros seres sobrenaturales. Aunque para algunos podría ser sinónimo de maldad, los habitantes de este pueblo conviven con ellos en paz y armonía. De manera figurada, por supuesto, ya que hay esculturas repartidas por todo el entramado de callejuelas que invitan a adentrarse en su esencia.
Trévelez es famoso por ser el más alto de Sierra Nevada y uno de los más altos de España: a 1.476 metros de altitud. Pero el verdadero motivo por el que ha logrado gran fama es su jamón con Denominación de Origen que se vende en casi todas las tiendas del pueblo. Lanjarón, Dúrcal, Bérchules, Nigüelas, Capileira, Bubión o Aldeire son otros municipios donde el encanto de la Alpujarra se ve más que reflejado e invitan a la calma en sus alojamientos rurales.
Rutas de senderismo para expertos y principiantes
Una muy buena manera de descubrir esta región de Granada es mediante las rutas de senderismo. Dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada hay hasta 16 picos que superan los 3.000 metros de altitud, dos de ellos son el Mulhacén y el Veleta, cuyas cumbres pueden alcanzar los senderistas más atrevidos y experimentados. Pero no todo es subir al pico más alto de España, sino que también hay otras rutas más asequibles para todos los públicos.
Como la de los Cahorros, en el cañón del río Monachil. Es una de las rutas más atractivas de toda la provincia, con puentes colgantes, túneles y estrechos caminos que pasan por un impresionante desfiladero. Se trata de una ruta sencilla en una zona muy frecuentada por los apasionados de la escalada. A medio camino entre los altísimos picos y esta sencilla ruta, está el pico Trevenque, una de las cimas de media montaña más emblemáticas de la zona.
Gastronomía deliciosa y caliente
La tradición culinaria de esta región granadina cuenta con una tradición gastronómica deliciosa, llena de platos calentitos y reconfortantes ideales para el invierno. Se basa en productos de la zona, siendo algunas de las elaboraciones más tradicionales la olla de San Marcos, el puchero de Hinojos, la sopa de ajo tostao, la tortilla de collejas, las migas, las gachas colorás, el tascaburras o las truchas con jamón. Una guinda espectacular para colocar sobre el pastel de una escapada invernal de diez.
