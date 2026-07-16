El destino español ideal para los mayores de 65 años se recorre a pie: tiene una joya de la arquitectura barroca y rococó, paisaje Patrimonio de la Humanidad, y su emblema son las fresas con nata

Al sur de la comunidad madrileña a orillas del río Tajo, está la ciudad de Aranjuez, uno de los mejores destinos para nuestros viajeros de más de 65 años. Se encuentra a 42 kilómetros de la capital y reúne todo lo necesario para ser considerada una de las mejores ciudades para poder disfrutar gracias a su gran historia, arte y cultura que podrás ver en cada rincón de esta localidad.

Adriana Fernández

Una de las zonas más visitadas y turísticas de la zona, es su palacio y jardines a orillas del río por petición del rey Felipe II. Durante la Edad Media, reorganizó esta finca que había sido propiedad de la Orden de Santiago y donde su Gran Maestre había levantado una pequeña residencia del siglo XIV. No sólo llama la atención de los propios turistas quienes se quedan asombrados por la belleza de sus jardines y el entorno natural que lo rodea, sino que la propia UNESCO, declaró el paisaje cultural de Aranjuez Patrimonio de la Humanidad en 2001.

Palacio Real de Aranjuez al amanecer. / Istock / @jjfarquitectos

Aranjuez: lugares imprescindibles que tienes que visitar

Sin duda, el gran protagonista es el Palacio Real de Aranjuez. Es una auténtica joya de la arquitectura barroca y rococó. Durante siglos ha sido la residencia campestre y primaveral de la monarquía española. El edificio, sus jardines y su sistema de canales forman uno de los conjuntos históricos más destacados de la Comunidad de Madrid. Su arquitectura combina el ladrillo rojizo con piedra blanca, una estética característica del clasicismo de los Austrias que también aparece en otros edificios reales españoles.

Palacio Real de Aranjuez al amanecer. Larga exposición / Istock / @jjfarquitectos

El Jardín del príncipe es otro de sus esenciales, uno de los jardines más extensos y bellos de toda Europa, ideal para pasear con calma y hacer fotos. A lo largo de su ruta hay numerosas fuentes, estanques y su famoso Museo de Fábulas Reales. Además, también podrás alquilar una barca y remar por el Tajo, una de las actividades favoritas y más solicitadas por los turistas.

Jardin del Principe / Istock / @jjfarquitectos

La Casa del Labrador, se encuentra dentro del propio jardín del príncipe, este palacete fue uno de los caprichos de Carlos IV. Una joya neoclásica con lámparas de cristal y mobiliario original. Para poder acceder a él , necesitarás una reserva con antelación la cual podrás solicitar a través de su propia web.

Pero, si quieres disfrutar de la comida de época y una auténtica comida local , en el centro de Aranjuez se encuentra el Mercado de Abastos, la plaza de San Antonio y los soportales de la Calle del Gobernador. Es una obra realizada por el Arquitecto Enrique Sanchez Sedeño.

Aranjuez Mercado Abastos / Istock / @jjfarquitectos

Emblema gastronómico de Aranjuez

Para esta localidad madrileña, las fresas con nata no son un simple postre, son algo muy característico y una de las joyas gastronómicas de Aranjuez . A lo largo de la zona, hay varios restaurantes donde podrás degustarlas como El Rana Verde, un histórico restaurante fundado en 1903 que ofrece unas vistas espectaculares al río mientras disfrutas de su plato estrella.

Fresas con crema batida / Istock / ganzoben

Si lo que quieres es sumergirte en su tradición local, no puedes perderte el famoso Tren de la Fresa, un viaje en el tiempo que recrea el recorrido del segundo ferrocarril más antiguo de España. Durante el trayecto, el personal te ofrecerá una degustación de este plato, mientras vas aprendiendo de su pasado y su historia de tantos siglos atrás.