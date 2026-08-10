El destino favorito de los mayores de 65 años es el único gran rio navegable de España: se recorre en crucero y fue la vía principal de conexión con América

España cuenta con algunos de los ríos más importantes de Europa, pero solo uno mantiene hoy un tramo navegable para embarcaciones de gran tamaño. Durante siglos ha sido una de las grandes arterias comerciales y culturales de la península. Navegar por sus aguas es recorrer parte de la historia de España, y los mayores de 65 años encuentran en cada detalle un destino inigualable para visitar en cualquier época del año. Defintivamente, las vistas de este río desde Sevilla siempre son un sí.

Con 657 kilómetros de longitud, el Guadalquivir es el quinto río más largo del país. Nace en la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, y recorre Andalucía de este a oeste hasta desembocar en el océano Atlántico, entre Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Almonte (Huelva), formando un amplio estuario junto al entorno del Parque Nacional de Doñana. A su paso por la provincia ha moldeado ciudades, impulsado el comercio, inspirado a artistas y convertido a la capital hispalense en uno de los enclaves más influyentes de Europa.

Adriana Fernández

Siglos de historia sumergidos entre sus aguas

Su nombre actual procede del árabe al-wādi al-kabīr, que significa "río grande", aunque durante la Antigüedad fue conocido como Baetis, denominación que dio nombre a la provincia romana de la Bética. Gracias a su excelente navegabilidad, desde aquí partían embarcaciones cargadas de aceite, vino, cereales, metales y tejidos con destino a Roma. Con la llegada de Al-Ándalus, el Guadalquivir vse convirtió en el gran motor del territorio. Los musulmanes desarrollaron una sofisticada red de acequias, norias y canales que transformó el valle en una de las zonas agrícolas más fértiles de la península.

El río Guadalquivir en Sevilla / Istock / Serhiy Stakhnyk

Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1248, adquirió también un importante papel estratégico. La construcción de la Torre del Oro permitió controlar el tráfico fluvial y proteger el puerto, mientras que el antiguo puente de barcas, precursor del actual Puente de Triana, consolidó el crecimiento del histórico arrabal, vinculado desde siempre a marineros, artesanos y comerciantes. Luego, en el siglo XVI, tras el descubrimiento de América, la Corona otorgó a Sevilla el monopolio del comercio con las Indias y la ciudad vivió una auténtica edad de oro.

Un antes y un después El 10 de agosto de 1519, cinco barcos zarparon desde el puerto sevillano rumbo a lo desconocido bajo el mando de Fernando de Magallanes. Tres años después, solo una nave regresaría a España, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, tras completar la primera circunnavegación del planeta y demostrar definitivamente que la Tierra podía rodearse por mar. Aquel viaje cambió para siempre la historia de la navegación y convirtió a Sevilla en el auténtico kilómetro cero de la primera vuelta al mundo. Hoy, junto al Puente de San Telmo, una gran esfera recuerda el lugar desde donde comenzó aquella hazaña que transformó la visión del mundo.

Torre del Oro en Sevilla / Istock / querbeet

En la actualidad, la navegación comercial está limitada al tramo comprendido entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, unos 90 kilómetros que continúan siendo fundamentales para el funcionamiento del Puerto de Sevilla, el único puerto marítimo de interior de España. El recorrido puede completarse en unas cinco horas y sigue siendo una infraestructura estratégica para el transporte de mercancías y la actividad logística.

Un atractivo turístico único: cruceros por el río

Sus márgenes se han convertido en espacios para pasear, practicar remo, piragüismo, kayak o paddle surf. Pero también ha pasado a ser en uno de los grandes atractivos turísticos de Andalucía. En Sevilla, el río forma parte del paisaje urbano y ofrece una perspectiva completamente diferente de algunos de sus monumentos más emblemáticos. Los paseos en barco permiten contemplar desde el agua la Torre del Oro, el barrio de Triana, la Plaza de Toros de la Maestranza, la Isla de la Cartuja o los grandes puentes que cruzan el cauce, siendo una de las experiencias más recomendables para descubrir la ciudad.

El río Guadalquivir en Sevilla / Istock / traveler1116

Otros grandes cursos fluviales del país El Guadalquivir es el único río navegable de España en la actualidad, pero comparte protagonismo con otros: el Tajo ostenta el título de río más largo de la península, mientras que el Ebro es el más caudaloso. Junto al Duero, el Guadiana, el Miño, el Júcar o el Segura forman parte de la gran red hidrográfica española.

El buque Nao Victoria en el río Guadalquivir (Sevilla) / Istock / Matyas Levente Sipos

Guadalux, Cruceros Fluviales o Cruceros Torre del Oro son algunas de las compañías que se encargan de hacer posible este trayecto, con audioguías durante el camino para comprender la magnitud de la historia que hay tanto bajo sus aguas como sobre ellas. También se encuentra atracada la impresionante Nao Victoria 500, una fiel reproducción a tamaño real de ese único barco que consiguió regresar a España tras completar la expedición. ¡Por solo tres euros!