Ni Andalucía, ni Valencia: el destino favorito de los madrileños es una joya del norte de España con una desconocida obra de Gaudí, tradición marinera y calles de otra época
Un lugar que, para sorpresa de nadie, tiene enamorados a los madrileños.
Cuando pensamos en cuál puede ser el destino preferido de los madrileños, nuestra mente se va directamente a grandes ciudades como Valencia, San Sebastián o Sevilla, por ejemplo. Sin embargo, existe un sitio en el norte de España por el que sienten debilidad y que, además, tiene poco más de 2.000 habitantes.
Situado concretamente en Cantabria, este maravilloso lugar es característico por la naturaleza que lo rodea, sus calles y unas cuantas maravillas arquitectónicas. ¿Sabes de qué pueblo estamos hablando?
Una maravilla entre el mar y la montaña
Nos referimos a Comillas, un precioso pueblo con una gran tradición marinera que te hará desconectar del caos de la rutina y que, además, está repleto de lugares que es imposible que te dejen indiferente.
Si te ha dado la curiosidad pero no sabes muy bien por dónde deberías empezar a visitarlo, no te preocupes. Aquí van cuatro recomendaciones que no debes perderte por nada del mundo.
La Universidad Pontificia
Con una arquitectura neogótica-mudéjar con elementos modernistas, este lugar es uno de los más bonitos de todo Cantabria. Además, diseñada en 1890, esta universidad fue la primera Universidad de Comillas, la cual la mayoría de madrileños conocerá ya que hay varias sedes de la misma en su comunidad autónoma.
Dejando a un lado la maravilla que es su arquitectura, que es impresionante, su situación geográfica encima de una colina hace que posea unas vistas realmente asombrosas que van a dejarte maravillado.
Playa de Oyambre
Aunque estemos en pleno noviembre y el tiempo no acompañe especialmente, esta playa es perfecta para aprovechar los pequeños rayos de sol que salen, coger una toalla y organizar un pícnic. Además, si vas podrás ver que hay bastantes surfistas, por lo que si eres un experto del deporte o simplemente te llama la atención, es el momento ideal para navegar hacia el mundo del surf.
El Capricho de Gaudí
Construido entre 1883 y 1885, El Capricho de Gaudí es una de las pocas obras que el arquitecto construyó fuera de Cataluña. Además, su belleza te hará sentir como en un cuento de hadas.
Con más de 100.000 visitantes al año, El Capricho es una maravilla modernista que merece la pena visitar y que, si no lo haces, vas a arrepentirte profundamente.
El casco antiguo
Por supuesto, no puedes irte de aquí sin visitar el casco antiguo de la localidad. Lugares como la Plaza de la Constitución, la Plaza Mayor del Pueblo o la Iglesia Parroquial de San Cristóbal, te harán “viajar”, por unos instantes, al antiguo Comillas.
No hay mejor manera de conocer un lugar que recorriendo sus calles, por lo que ya sabes, ¡a patear Comillas! Además, no te preocupes por la comida, este paraíso del norte de España no solo ofrece lugares espectaculares, sino una comida al mismo nivel.
Si necesitas hacer una escapada y no sabes dónde, has podido comprobar que Comillas es el sitio perfecto para desconectar de todo y salir un poco de la rutina que ya se va haciendo algo pesada.
Además, nosotros te hemos dicho cuatro sitios, pero si algo te podemos asegurar es que Cantabria está llena de verdaderas joyas que van a dejarte con la boca abierta.
