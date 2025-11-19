Ni Andalucía, ni Valencia: el destino favorito de los madrileños es una joya del norte de España con una desconocida obra de Gaudí, tradición marinera y calles de otra época

Aunque estemos en pleno noviembre y el tiempo no acompañe especialmente, esta playa es perfecta para aprovechar los pequeños rayos de sol que salen, coger una toalla y organizar un pícnic. Además, si vas podrás ver que hay bastantes surfistas, por lo que si eres un experto del deporte o simplemente te llama la atención, es el momento ideal para navegar hacia el mundo del surf.