El destino favorito de los españoles para esta Navidad está en España: con playas de ensueño, temperaturas suaves todo el año y rodeado de un paisaje volcánico

Como hemos dicho antes, al ser un destino de todo el año, lo mismo que se puede visitar en verano también se puede visitar en invierno. Así, visitar el Parque Nacional del Teide, cuya cima se cubre en ocasiones de nieve), o los acantilados de Los Gigantes siguen siendo algunas de las mejores actividades para descubrir la magia y el encanto de esta maravillosa isla. Son también muy interesantes de hacer las caminatas que atraviesan el Barranco del Infierno o el Barranco de Vijagua, siendo en este último donde se encuentra el Arco de Tajao, una curiosa formación de lava volcánica.