El destino favorito de los españoles para esta Navidad está en España: con playas de ensueño, temperaturas suaves todo el año y rodeado de un paisaje volcánico
Los viajeros eligen cada vez más destinos soleados para pasar las fechas de Navidad, dejando el frío a un lado.
Al pertenecer a un país del hemisferio norte, estamos acostumbrados a celebrar las fiestas de Navidad con temperaturas de invierno, llegando incluso en ocasiones a nevar; son las condiciones perfectas para celebrar lo que los anglosajones han bautizado como una "Blanca Navidad" o, como dicen ellos, White Christmas.
Pero en el hemisferio sur es todo lo contrario. Sus Navidades son calurosas, muchas veces celebradas al aire libre, en ambientes de playa y mar. Estas condiciones atraen cada vez a más viajeros, que optan por territorios que, durante estas fechas tan señaladas, gozan de temperaturas más elevadas.
No hace falta desplazarse hasta tan lejos para poder celebrar la Navidad en playas de ensueño; no hace falta ni salir de España para ello, pues el destino perfecto, y el que cada vez más españoles están escogiendo para pasar las fiestas, forma parte del territorio español.
Navidad entre playas y volcanes
En su último Travel Check-In, centrado en la Navidad y Año Nuevo de 2025, KAYAK revela que Tenerife se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los españoles para pasar la Navidad, tan solo por detrás de Nueva York. Esto consolida a la isla canaria, con playas y volcanes de postal, como la joya nacional para aquellos que buscan pasar unas fiestas en un clima cálido sin tener que renunciar al descanso.
Y es que, si bien Tenerife es un destino ideal para visitar en cualquier época del año, en invierno goza de días largos, y un clima cálido y con pocas lluvias (la temperatura diurna media varia entre los 20ºC y los 25ºC, bajando hasta los 15ºC por la noche). El agua de sus playas, menos concurridas que en verano, conserva aún una temperatura agradable, estando entre los 19ºC y 21ºC.
Muy solicitado para esta época del año son los avistamientos de ballenas y delfines en las costas de la isla, un suceso habitual en esta estación, pues las aguas más frías atraen a los cetáceos.
Otro de los motivos que hacen de Tenerife un destino tan atractivo son los precios de los vuelos de ida y vuelta, los cuales rondan los 208€, un 3% más baratos que el año anterior. Teniendo en cuenta las constantes inflaciones y subidas de precios para los destinos internacionales, esto se convierte en un gran reclamo.
Actividades all year round
Alquilando un coche, podrás visitar conocidas ciudades como La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad; La Orotava, conocida como “la ciudad de los balcones” y cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico; o el pueblo de Garachico, con coloridas plazas y callejuelas.
Como hemos dicho antes, al ser un destino de todo el año, lo mismo que se puede visitar en verano también se puede visitar en invierno. Así, visitar el Parque Nacional del Teide, cuya cima se cubre en ocasiones de nieve), o los acantilados de Los Gigantes siguen siendo algunas de las mejores actividades para descubrir la magia y el encanto de esta maravillosa isla. Son también muy interesantes de hacer las caminatas que atraviesan el Barranco del Infierno o el Barranco de Vijagua, siendo en este último donde se encuentra el Arco de Tajao, una curiosa formación de lava volcánica.
Para tomar el sol y ponerse guapo y moreno para Navidad, las playas de Tenerife son algunas de las más espectaculares del mundo. La gran mayoría de ellas son de arena oscura, dado el origen volcánico de la isla, como la playas de El Bollullo o La Tejita, rodeadas de un entorno que aún conservan su naturaleza. Para playas de arena dorada debemos ir a Las Teresitas, con aguas cristalinas y creada gracias a la importación de casi 300 mil toneladas de arena del Sáhara.
Sin perder el espíritu navideño
Sumado a todo esto, la isla se sumerge de lleno en el espíritu navideño. Las calles de sus ciudades y sus pueblos se iluminan con miles de luces de colores, y sus plazas acogen mercados navideños llenos de encanto.
La gran mayoría de mercadillos se instalan en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, como el Gastro Navidad Market Fest o Le Good Market. Pero son muchos otros los que acogen el resto de ciudades y pueblos de la isla, como la Feria de Navidad de Puerto de la Cruz, o la Plaza de la Navidad en La Laguna.
