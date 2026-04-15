El destino favorito de la clase media esta primavera está en el norte: tiene una catedral Patrimonio de la Unesco, una fachada barroca única en Europa, y es la meca del cristianismo en España

Cuando hablamos del destino favorito de la clase media para viajar esta primavera, no hacen falta muchas más pistas que las que damos en el titular para averiguar (o al menos intuir) de qué lugar estamos hablando. Una ciudad que presume de un rico Patrimonio de la Humanidad y que, además de majestuoso, es todo un símbolo para peregrinos de todo el mundo.

Otro dato: es la ciudad más cosmopolita de toda Galicia, pero poco (o casi nada) tiene que ver con otras grandes urbes que ahora mismo seguro que tienes en la cabeza. Y su casco histórico es uno de los más emblemáticos del norte de España, con decenas de iglesias, conventos y palacios que parecen un resumen de una clase de historia del arte.

Adriana Fernández

Si a todo eso le sumas que se trata de una ciudad en la que, como sucede en toda Galicia, se come de maravilla, sobran los motivos para que Santiago de Compostela sea el lugar del que estamos hablando: el destino favorito de la clase media para esta primavera.

Si no la conoces, el momento de viajar a esta ciudad es ahora. / Istock

El destino favorito de la clase media

El clima agradable que hace en el norte de España durante los meses de primavera, la poca masificación (si lo comparamos con los meses de verano, por ejemplo, cuando confluyen en la ciudad peregrinos y veraneantes), y precios más bajos que en temporada alta, son factores determinantes para hacer de Santiago un destino ideal ahora.

Una vez allí, el patrimonio está servido: la catedral es el gran emblema, y el pórtico de la Gloria, una de las fachadas barrocas más impresionantes entre las catedrales de todo el mundo. Por eso es el lugar que sí o sí hay que admirar una vez allí (con permiso del altar mayor, la cripta y las cubiertas superiores, desde la que se tienen vistas de infarto de la ciudad).

Es una de las fachadas barrocas más impresionantes. / Istock

Pero hay más, porque la plaza del Obradoiro, donde se levanta la catedral, es el lugar en el que pasa todo. La vida de la ciudad de Santiago gira en torno a este punto en el que, además del gran templo, se levantan el Palacio de Raxoi y el Hostal de los Reyes Católicos, considerado el hotel más antiguo del mundo.

Y el destino favorito de los peregrinos de Europa

Se dice que bajo sus piedras están enterrados los restos del apóstol Santiago, descubiertos en el siglo IX. De ahí que sea el objetivo final del Camino de peregrinación que lleva su nombre y que lleva siglos atrayendo a visitantes de todo el mundo, más allá del mundo cristiano, obviamente. Pero en primavera la cantidad de peregrinos es menor que durante otros meses del año, lo que hace que la ciudad esté menos saturada.

Un destino donde, además, se come muy bien. / Istock

Dónde comer bien en Santiago

Teniendo en cuenta la buena fama de la que goza la gastronomía gallega, resulta muy difícil encontrar lugares donde se coma mal en Santiago de Compostela. Pero si queréis acertar a la primera, nada como pasear por el Mercado de Abastos. Además de contemplar el mejor producto local recién llegado del mar, se puede degustar, junto a otras delicias de la región, como quesos o pimientos de Padrón, sin ir más lejos.