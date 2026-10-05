El destino favorito de la clase media española en octubre tiene un castañar centenario de 500 años: 200 hectáreas de Reserva Natural, rutas de senderismo y una ciudad medieval Unesco

Situado sobre la capital de provincia más alta de España, el castañar de El Tiemblo se eleva, con ejemplares de hasta 10 metros, en un mar de ocres que tiñe más de 200 hectáreas en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, al sur de la provincia de Ávila.

Rodeado de los paisajes serranos que conforman el Valle del Alberche, y hasta la Sierra de Gredos, este paisaje de ensueño, que más pareciera un cuento, se ofrece como el plan perfecto para una escapada de fin de semana: rutas micológicas con las que perderse, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, y una gastronomía con la que poner el broche al otoño.

Redacción Viajar

Un recorrido por el paisaje del otoño castellano

Durante octubre y noviembre, el bosque de El Tiemblo se convierte en un refugio frondoso en el interior de Castilla y León, con robledales, pinares, y sotobosque como los protagonistas de uno de los paisajes más impresionantes de la comunidad. Hogar habitual del buitre leonado y diversas aves rapaces, el otoño suma además un catálogo ambicioso de setas y hongos, gracias a la humedad de las lluvias típicas de la época, entre los que se cuentan boletus, níscalos, rebozuelos y amanitas.

Castaños en El Tiemblo, Ávila / Istock / Raul Ortega Marinas

Pero entre el espesor de dorados y amarillos, se esconde la joya de la corona: un conjunto de castañares centenarios con ejemplares tan impresionantes como El Abuelo, un ejemplar de más de 500 años, casi 20 metros de altura y unos 16 metros de diámetro, perfecto para descubrir con una ruta de senderismo.

La clásica, por ejemplo, recorre 4,3 kilómetros a lo largo de una ruta circular por el refugio de Majalavilla, el arroyo de la Yedra y el centenario monumental, perfecta para una escapada familiar a través de la postal policromática.

Paisaje en El Tiemblo, Ávila / Istock / Raul Ortega Marinas

Un poco más extensa, pero igualmente impresionante es la ruta desde el castañar hasta el Pozo de la Nieve, con 11 kilómetros de recorrido lineal, es decir, de ida y vuelta, y una vista impresionante hacia la vertiente oriental de la Sierra de Gredos.

Toros de Guisando / Istock / t

Y si buscas conocer uno de los pueblos más bonitos del entorno, acércate hasta Guisando, donde el patrimonio histórico de los Toros de Guisando inicia un recorrido de solo 6,5 kilómetros hasta el Monasterio de San Jerónimo de Guisando, a través de pinares y encinares.

Ávila, la ciudad amurallada de la Unesco

No se puede hablar de historia sin visitar la ciudad contigua, capital de provincia y dueña de una de las murallas más impresionantes de España: Ávila.

Ciudad de Ávila. / Istock

Conocida tradicionalmente como la “Ciudad de Cantos y de Santos”, en referencia a sus monumentos de granito y el legado de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ostenta el mérito de conservar la muralla románica completa más espléndida de Europa.

Es en sí misma un lienzo defensivo, con 2,5 kilómetros de perímetro, 87 torres y 9 puertas que rodea completamente el casco histórico de la villa. En tu paso por la ciudad, no olvides ascender hasta el adarve, desde el que contemplar una vista de pájaro del entorno.

Vista de la muralla Medieval de Ávila / Istock / Eliza Snow

Intramuros y extramuros: qué ver

Siguiendo con la muralla, no será difícil que reconozcas la catedral, considerada la primera catedral de España, y encastrada directamente como un torreón más de la muralla, en este caso, el Cimborrio. En su interior, una planta de cruz latina con tres naves, un crucero amplio y una cabecera semicircular con doble girola, además del sepulcro de “El Tostado”, la tumba de alabastro de Don Alonso Fernández de Madrigal –conocido como el Obispo Tostado–, así como la sepultura del expresidente Adolfo Suárez.

Vista de la nave central y arbotantes de la Catedral de Ávila / Istock / Nando Lardi

Se suman a la arquitectura monumental la Basílica de San Vicente, el Palacio de los Verdugo, el de los Dávila, el de Polentinos, y el eje urbano, con diversas plazas, donde disfrutar de un paseo histórico, además de una gastronomía vibrante, como las patatas revolconas con torreznos, las judías del Barco o el célebre chuletón de Ávila.

En 1985, la ciudad, su muralla medieval y sus iglesias extramuros fueron declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, un reconocimiento ampliado en 2007 por el Real Monasterio de Santo Tomás y el Monasterio de la Encarnación, y un aliciente más para no dejar pasar la oportunidad de descubrir la ciudad.