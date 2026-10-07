El destino favorito de la clase media española en otoño es el rincón de Europa donde crecen mangos, aguacates y chirimoyas: pueblos blancos y montañas a orillas del Mediterráneo

La Axarquía es una región única en Europa. Y es que la comarca, que ocupa el extremo oriental de Málaga, en una extensión de unos mil kilómetros cuadrados situados entre las montañas y el mar Mediterráneo, sucede algo prácticamente inesperado: el mar y la montaña están prácticamente juntos.

La playa de Nerja, en el corazón de la Axarquía / Istock

Sin embargo, no es esa combinación de paisajes lo que hace diferente y especial a esta región andaluza, sino que es su clima tropical lo que lo convierte en un auténtico paraíso al sur de la península. Y sin embargo, no está nada masificado, como sí sucede con el resto de la Costa del Sol. Quizá por eso es uno de los destinos favoritos de la clase media para hacer una escapada casi en cualquier época del año.

Adriana Fernández

La región tropical del sur de Europa

La Axarquía ocupa el extremo oriental de Málaga y reúne 31 municipios (es la comarca malagueña con mayor número de municipios), algunos de ellos tan especiales que forman parte de listas tan envidiables como la de los Pueblos más Bonitos de España. Todos ellos comparten un mismo paisaje, rodeados de montañas y de playas, como sucede por ejemplo con lugares con Nerja, Torrox o Torre del Mar, con arenales idílicos bañados por el Mediterráneo; o Cómpeta, Canillas de Aceituno, Comares o Frigiliana, ubicados en el corazón de la serranía malagueña y a los pies de la Maroma, el pico más alto de la provincia situado a 2080 metros.

Nerja, entre el mar y la montaña / Istock

De todos ellos, Frigiliana es posiblemente el pueblo más conocido y popular para hacer turismo. Y no es para menos: un pueblo blanco de calles estrechas y pasado morisco (los mosaicos de su casco antiguo son una maravilla), que aparece como encaramado en la falda de la montaña y desde el que se tienen increíbles vistas al mar. Es tan especial que se ha ganado incluso el sobrenombre del Santorini andaluz.

El elemento diferenciador de la Axarquía

Más allá del racimo de pueblos bonitos del que presume esta región malagueña, hay un motivo por el que es todavía más especial y singular respecto a otras regiones de España, e incluso de Europa: según la Junta de Andalucía, esta región es “la principal zona productora dentro del continente europeo” de fruticultura tropical, concentrada fundamentalmente en el litoral de Málaga (y Granada). Y los tres cultivos de mayor importancia son precisamente aguacate, mango y chirimoya.

El pueblo blanco de Frigiliana / Istock / sopotnicki

Un dato que el CSIC (el Centro Superior de Investigaciones Científicas) lleva incluso más allá, al señalar que España es prácticamente el único país europeo con una producción comercial significativa de frutales subtropicales, y en la Península esta producción se concentra en la costa mediterránea andaluza.

Y esto genera un paisaje bastante sorprendente: laderas mediterráneas de Málaga cubiertas de árboles tropicales, junto a viñedos de Moscatel, almendros y pueblos blancos. Además, no hablamos de pequeños huertos experimentales, sino que Andalucía cuenta actualmente con unas 5500 hectáreas de mango y unas 18000 de aguacate, según datos de la Junta, y concentra aproximadamente el 90% de la superficie española de mango y el 80% de la de aguacate. Visitarlo en otoño es pura magia, porque es precisamente esta época del año cuando se produce la cosecha de varios de estos frutos.