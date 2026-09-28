El destino favorito de la clase media española en otoño es una ciudad amurallada de Castilla: es Patrimonio de la Humanidad y tiene el monumento más bonito de España

Puede sonar a tópico, pero hay ciudades que en otoño se ponen sus mejores galas, como si el cambio de tonalidades del paisaje que las rodea sacara sus mejores colores, dicho en el sentido más amplio de la expresión. Y es precisamente lo que le sucede a Segovia, una de las ciudades amuralladas más esplendorosas de Castilla y León y, sin exagerar, una de las más bonitas de toda España. No es de extrañar que sea una de las ciudades favoritas de la clase media para viajar en este momento del año.

Es una de las ciudades más bonitas de España / Istock / ERIC HOOD

El pasado medieval en Segovia es innegable, a la vista de cualquiera que decida visitarla en una escapada. Y es que la ciudad conserva buena parte de su recinto fortificado, con varias puertas históricas que no solo siguen en pie, sino que son la principal vía de acceso a la ciudad. Y eso es solo el principio, porque lo que espera dentro de la ciudad, es un auténtico viaje al pasado.

Adriana Fernández

Una ciudad medieval de cuento

La riqueza monumental de Segovia, declarada Patrimonio de la Humanidad, salta a la vista de cualquiera. Basta poner un pie en el centro para contemplar su monumentalidad en todo su esplendor, y no exageramos: el acueducto, esa mole de piedra levantada por los romanos en el siglo II y que ha estado en funcionamiento (es decir, llevando agua a los vecinos de la ciudad) hasta el año 1973, o lo que es lo mismo, más de 18 siglos.

Su sola presencia es imponente: tiene más de 16 kilómetros de largo y alcanza una altura máxima en la Plaza del Azoguejo, con sus más de 28 metros de alto. Arquitectónicamente, cuenta con más de 20000 sillares de granito colocados sin ningún tipo de mortero o cemento (es decir, ‘a hueso’) y está formado por dos filas de arcos superpuestos sostenidos por 128 pilares que, en total, suman 167 arcos.

Mide más de 16 kilómetros de largo / Istock

Es imposible no verlo, entre otros motivos porque está justo en la entrada de la ciudad. Sí o sí hay que pasar bajo sus arcos para recorrer el centro histórico de Segovia, y lo hacemos siguiendo la calle Real, esa que conduce irremediablemente hasta la Catedral. Y es que esta calle funciona como eje entre el Acueducto y el Alcázar, atravesando algunos de los rincones más característicos de la ciudad.

En el recorrido aparecen la Casa de los Picos, la iglesia de San Martín y la Plaza de Medina del Campo que, con la iglesia románica de San Martín y las casas señoriales de granito, es especialmente interesante en otoño. Y justo al lado, la plaza Mayor, donde quien domina es la catedral: es uno de los grandes ejemplos del gótico tardío español y, cómo no, la UNESCO la incluye entre los monumentos esenciales del conjunto histórico de Segovia.

La catedral desde la plaza Mayor de Segovia / Istock / unknown

El barrio de la judería y el cochinillo asado

Las calles estrechas de la antigua judería forman parte de esa estructura medieval que la UNESCO también considera especialmente valiosa desde el punto de vista histórico. Para nosotros, además, es el lugar ideal para pasear sin objetivo concreto, y dejarse llevar por sus callejones y el aroma de los asadores, alma de la tradición gastronómica de Segovia. Y, aunque no es especialmente barato, los 40 euros que puede suponer una comida en Mesón Cándido, bien merecen la pena.

El Alcázar de Segovia / Istock

Y, por último, el Alcázar, ese edificio que junto a la catedral y el acueducto forman el gran tridente patrimonial de Segovia. Su posición en el extremo de un promontorio hace que el paseo hasta él sea casi tan interesante como la visita al interior de la ciudad. Eso sí, que nadie se quede sin ver el espectáculo de sus murallas al atardecer: verlas iluminadas, es pura magia, sobre todo en otoño.