El destino favorito de los catalanes es perfecto para una escapada: tiene mar, montaña, gastronomía y es de los más baratos
Las playas parecen del Caribe, pero está dentro de España. La gastronomía es inmejorable, la naturaleza invita a caminar y los precios están al alcance de cualquier bolsillo. Esta es la región que triunfa entre los catalanes.
¿Qué tiene que tener el destino perfecto para cautivar a cualquiera? Para los catalanes, es importante que combine buena comida, zonas bonitas de baño, naturaleza exuberante y precios razonables. Y siendo así, hay un destino que nunca falla. Hablamos de una región española donde el mar riega la montaña, las raíces celtas conviven con la arquitectura medieval y hay pueblos de postal casi en cada recodo.
Según los últimos datos del INE, recogidos en el Balance del Turismo 2024, los catalanes son el cuarto grupo que más visita esta región, solo por detrás de Madrid, Andalucía y Castilla y León; y sus paisajes se han convertido en los nuevos favoritos de los que vienen de la tierra de Gaudí y Serrat. Y no es casualidad: Galicia enamora.
Cuál es la parte de Galicia favorita de los catalanes
Las Rías Baixas son el punto que más seduce a los viajeros catalanes: un clima suave, playas de arena blanca, calas protegidas y aguas tranquilas. Quizá con cierta similitud al encanto de la Costa Brava, pero sin masificar tanto. Aquí todavía se puede disfrutar de pueblos marineros como Sanxenxo, O Grove o la isla de A Toxa.
En esta zona nació el albariño, el vino que se ha convertido en embajador de Galicia. Además, es todo un referente gastronómico en marisco, las empanadas y cocina de raíz, que mantiene sencillez de elaboración y precios.
El Camino de Santiago: el viaje que transforma
Otro de los grandes motivos que lleva a los catalanes a viajar al noroeste peninsular es el Camino de Santiago. Tanto el Camino Portugués como el Francés son los preferidos entre quienes buscan realizar un gran viaje espiritual o, sencillamente, encontrarse a sí mismos rodeados de naturaleza y patrimonio. Eso sí: da igual cuál recorras. Todos los caminos culminan frente a la catedral de Santiago, en la monumental Plaza del Obradoiro. Y la Misa del Peregrino es parte fundamental de la experiencia.
La naturaleza: el gran atractivo de Galicia
Galicia es un paraíso para quienes aman el senderismo: acantilados, bosques, montes suaves y rutas parten de todas las aldeas y se adentran en la riqueza paisajística de la región. Su mezcla de mar y montaña, tan presente también en Cataluña, hace que muchos viajeros catalanes se sientan aquí como en casa, aunque rodeados de una naturaleza aún más salvaje.
Y además, es más barata que la mayoría de destinos de moda. Alojamientos, comidas y experiencias suelen tener precios muy razonables, lo que la convierte en una escapada ideal para cualquier época del año.
Cómo ir a Galicia desde Cataluña
El trayecto más rápido desde Cataluña es en avión, con vuelos de apenas una hora y media y tarifas que suelen situarse por debajo de los 100 euros por trayecto durante casi todo el año. También es posible acceder en coche o en tren, pero esta última forma de transporte exige pasar por Madrid.
