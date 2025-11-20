El destino favorito de los catalanes es perfecto para una escapada: tiene mar, montaña, gastronomía y es de los más baratos

Otro de los grandes motivos que lleva a los catalanes a viajar al noroeste peninsular es el Camino de Santiago. Tanto el Camino Portugués como el Francés son los preferidos entre quienes buscan realizar un gran viaje espiritual o, sencillamente, encontrarse a sí mismos rodeados de naturaleza y patrimonio. Eso sí: da igual cuál recorras. Todos los caminos culminan frente a la catedral de Santiago, en la monumental Plaza del Obradoiro. Y la Misa del Peregrino es parte fundamental de la experiencia.