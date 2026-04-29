El destino favorito de Bruce Springsteen (76 años) está en España: tiene un paseo marítimo único, una de las mejores gastronomías del país y es la parada obligatoria de todas sus giras

Hay una ciudad en el norte de España que es la favorita de las élites internacionales. Elegante, señorial, sofisticada y muy sibarita, es parada obligada de aquellos a quienes les gusta el buen vivir frente al mar.

Una ciudad elegante, señorial, sofisticada y muy sibarita. / Istock / TONO BALAGUER

Un destino de playa que en tiempos de la Belle Époque estaba considerado como una magnífica ciudad balneario por la bondad de su climatología y las propiedades beneficiosas para la salud de sus baños.

Adriana Fernández

No era de extrañar que enseguida se convirtiera en el refugio favorito de la aristocracia y las clases más adineradas, que elegían San Sebastián para sus retiros vacacionales. Sus casas modernistas son el mejor ejemplo de aquella época gloriosa que dio fama a una ciudad que todavía hoy sigue siendo atractiva para el viajero internacional.

Una playa icónica, una gastronomía única

Y es que su bellísimo paseo marítimo frente a la playa de la Concha y con vistas a la bahía sigue atrayendo tantas miradas como el primer día. Uno de sus símbolos es su barandilla de hierro forjado en blanco, un majestuoso diseño creado a comienzos del siglo XX con evidentes motivos art decó, sigue siendo todo un icono de esta ciudad, sin duda una de las más bonitas del País Vasco.

Su paseo marítimo es uno de los más bonitos de España. / Istock / TONO BALAGUER

Luego está la gastronomía, considerada una de las mejores de España. Las calles de su casco viejo son parada imprescindible para disfrutar de los pintxos, el máximo exponente de esta cocina. Pero que nadie piense en una tapa sin más. Lo que hacen con los pintxos en Donostia, y en el País Vasco en general, es de otro nivel.

Son pequeñas obras de arte culinario, que se sirven generalmente sobre una base de pan (la idea de los pintxos es que se puedan comer con la mano) y a veces ensartadas con un palillo para poder manejarlas mejor. No hay bar sin su barra de pintxos expuesta delante de los clientes, el mayor reclamo para una ciudad en la que saben comer muy bien.

El casco antiguo es el lugar perfecto para disfrutar de sus pintxos. / Istock / oktay ortakcioglu

La ciudad de España favorita de los famosos

Personalidades y artistas internacionales han encontrado en Donostia su refugio ideal cuando vienen a España. Y no nos referimos solo a ese momento del año en el que la ciudad se viste de gala para tender la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Uno de esos rostros famosos es el cantante norteamericano Bruce Springsteen. Durante su última gira por España, ‘El Boss’ y la E Street Band ofrecieron dos conciertos históricos en nuestro país, y ambos tuvieron como escenario principal el Real Arena (el estadio de Anoeta) de San Sebastián. Estas fueron las dos únicas paradas de Springsteen en España durante su gira europea de 2025. Y eso dice mucho de esta magnífica ciudad que mira al Cantábrico desde la playa de la Concha.

Hotel María Cristina es un emblema de la ciudad. / Istock / TONO BALAGUER

Precisamente muy cerca de esta playa está su refugio favorito: el Hotel María Cristina, un histórico levantado en 1912 que lleva más de un siglo ligado a la vida cultural y la historia de Donostia. No es de extrañar que sea el hotel que acoge a las estrellas como Springsteen.

De diseño francés y clarísima estética historicista, está a pocos metros de la playa. Su fachada clásica es todo un emblema de la ciudad y su interior, puro lujo que nos lleva de vuelta a los años de la Belle Époque. Es el lugar que también eligen las estrellas que llegan a San Sebastián para el festival del cine, como no podía ser de otra manera.