El destino familiar perfecto para huir del calor está en Cantabria y tiene cuevas Patrimonio de la Humanidad: playas de Bandera Azul y el mayor parque faunístico de Europa

A penas nos hemos despedido del mes de junio y las temperaturas ya no parecen dar tregua. A estas alturas la mitad de las ciudades se habrán vaciado de gente, especialmente las grandes capitales que acumulan, cada vez más, un calor imposible; y en la huida todos buscamos un refugio a donde ir, donde el calor sea más soportable, la temperatura más comprensible y, puestos a pedir, un destino del que volver enamorado.

Adriana Fernández

Tranquila, no es demasiado, tenemos exactamente lo que buscas. Y si este verano la familia se suma al viaje esta será, definitivamente, vuestra escapada de ensueño.

Faro de Santander / Istock / Dzinnik Darius

Hablamos de la ciudad de Santander: hasta 15 grados menos que grandes ciudades como Madrid, un contexto natural que la protege, playas espectaculares seguras y de calidad, a partes iguales, y una oferta histórica cultural que te dejará sin palabras.

Palacio de la Magdalena, Santander / Istock

Santander es la escapada familiar perfecta

Lo primero es lo primero: un clima cantábrico húmedo directamente condicionado por el mar y la cordillera. En el caso de Santander las temperaturas responden a la regulación costera de sus aguas, gracias a las corrientes del golfo y el propio Cantábrico, que evitan que la tierra contigua se caliente. Asimismo, la cordillera se impone al sur como un muro que separa esta ciudad de las masas cálidas y secas provenientes del interior de la península, permitiendo la proliferación de paisajes verdes y frescos gracias a la retención de la humedad.

Vista aérea del acantilado de la ciudad de Santander / Istock / 5

Esto se traduce en una bajada de temperaturas que lleva a esta ciudad costera a registrar una media de entre 23 y 25 grados, con temperaturas por debajo de la media española y muy por debajo de su homónimo sureño, con máximas de hasta 40 grados, si no más, convirtiendo esta ciudad en un auténtico refugio climático.

Picos De Europa las montañas junto a la Fuente De village, Cantabria / Istock

Pero esto es solo el principio, Santander es mucho más que el fresco que baila entre sus calles, y a solo 15 minutos encontrarás pruebas por todas partes, por eso apunta si no quieres perderte la mejor parte de tu verano:

Playas con bandera azul

Dividida en dos partes, primera y segunda, la Playa del Sardinero es una de las más conocidas; acompañada de la de los Bikinis y la Playa de La Magdalena, más cerca de la bahía, todas ellas destacadas con el distintivo de Bandera Azul, garantizando la salubridad, seguridad y servicios en la zona.

Playa del Sardinero, Santander / Istock / t

Aunque, además, nosotros te recomendamos indagar en los pequeños pueblos que conforman la costa cántabra, como el Parque Natural de las Dunas de Liencres, con las playas de Valdearenas y Canallave; o el municipio de Suances, con la Playa de los Locos y la de la Concha, todas ellas a una distancia de entre 15 y 30 minutos. Y si tienes algo más de tiempo no te olvides de Comillas, donde además de las playas podrás disfrutar de una de las obras más impresionantes y menos conocidas del genio: El Capricho de Gaudí.

Parque Natural de las Dunas de Liencres / Istock / t

Cabárceno, el mayor parque faunístico de Europa

A escasos 17 kilómetros de la ciudad, el Parque Natural de Cabárceno comprende 750 hectáreas de animales en semilibertad, con inmensos recintos donde poder verlos en su hábitat natural. Con más de 100 especies de todos los continentes, el parque suma desde elefantes africanos hasta osos pardos, gorilasjirafastigres o rinocerontes.

Parque Natural de Cabárceno en Cantabria / Istock

Y si vas con toda la familia no te preocupes, el recorrido, de 28 kilómetros, se hace principalmente en coche, por lo que los niños pequeños no tendrán que agotarse. ¿Un dato espectacular? Podrás sobrevolar los recintos de osos y elefantes mediante un impresionante teleférico incluido con la entrada.

Cómo llegar Desde Madrid, la conexión a Santander es de 4 horas y media en tren; un tiempo similar en coche y apenas una hora en avión desde Barajas. Desde Barcelona el vuelo es similar, mientras que el coche y tren ascienden hasta las 7 y 8 horas respectivamente. Lo mismo ocurre con el sur de España, con un vuelo de menos de hora y media, pero hasta 9 horas a través de la meseta.

Parque Natural de Cabárceno, Cantábria / Istock / v

Conocer el paso de la historia, y la prehistoria

Pero la joya de la corona espera en las Cuevas de Altamira, la Capilla Sixtina Rupestre. Hablamos de un complejo arqueológico de 14.500 años de media, pertenecientes al Paleolítico Superior, aunque las pinturas más antiguas retroceden hasta los 22.000 a más de 35.000 años de antigüedad.

Bisontes policromados de las Cuevas de Altamira / Istock / JESUS DE FUENSANTA

El complejo está conformado por 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que recogen muestras rupestres como los bisontes policromados, en el techo principal; pero también, manos en negativo, símbolos, caballos y demás figuras antiguas.

Gran ciervo en la pintura rupestre de Altamira / Istock

Las principales son la Cueva de El Pendo, en Escobedo de Camargo, a apenas 15 minutos de la capital; el conjunto de Puente Viesgo, en un trayecto de menos de 30 minutos de la ciudad; y la llamada Neocueva de Altamira, en Santillana del Mar, a 30 minutos en coche de la capital, con una réplica perfecta de la original, cerrada por conservación, en un espacio didáctico e interactivo que hará de vuestro paseo por la historia, un viaje inolvidable.

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