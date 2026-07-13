El destino español ideal para los mayores de 60 años: primavera los doce meses del año, jardines botánicos y piscinas naturales junto al mar

Puerto de la Cruz es una ciudad de la costa norte de Tenerife, la isla más grande de Canarias. Conocida mayormente por sus playas de arena volcánica oscura como Playa Jardín o Playa Chica y su famoso zoo Loro Parque, conocido como la mayor reserva de loros desde los años setenta. Frente al mar encontrarás el Complejo Turístico Costa Martiánez (lago martiánez), piscinas de agua salada diseñadas por el arquitecto César Manrique.

Adriana Fernández

Para nuestros viajeros jubilados de más de 60 años, esta isla es su mejor opción gracias a sus temperaturas cálidas durante los doce meses del año, lo que permite poder pasear y visitar la isla sin calor extremo, sus paisajes salvajes, divertidos y su amplia gama de actividades y atracciones que te harán disfrutar de la isla desde otro punto de vista y disfrutarla al máximo como su paseo por el histórico Jardín Botánico hasta rutas relajantes por su paseo marítimo.

Playa de las Teresitas, Tenerife / Istock / Dark_Eni

La ciudad cuenta con una población de casi 32.000 habitantes, conocidos popularmente como Portuenses, definidos por su carácter alegre y hospitalario. La isla destaca en gran parte por su gran motor turístico histórico. Son muchos los turistas que la visitan anualmente, sobre todo en verano, y disfrutan de sus salvajes playas y una de las mejores gastronomías que probarás con platos típicos como las papas arrugadas con mojo picón, queso asado o su pescado más fresco capturado el mismo día por el muelle pesquero más próximo a él.

Salsas de mojo rojo y mojo verde verde / Istock / Artem Stepanov

Para los amantes de las actividades al aire libre y la adrenalina, Puerto de la Cruz cuenta con más de mil kilómetros de senderos de la isla, destacando la ruta 0-4-0 que sube hasta el Teide. En el mar, la costa norte permite realizar deportes como paddle surf, bodyboard y buceo, donde te ofrecen formaciones submarinas como La Rapadura.

Casas coloridas en Puerto de la Cruz / Istock / Lindrik

Los mejores lugares para tu visita a Puerto de la Cruz

Aquí en Viajar, te mostramos los mejores lugares que no puedes perderte si quieres disfrutar de una muy buena experiencia y recorrerte la ciudad de punta a punta. Una visita mítica, pero imprescindible es a su histórico Jardín Botánico, también llamado Jardín de la Aclimatación de La Orotava, o simplemente “El Botánico”. Fue creado en el siglo XVIII por orden del rey Carlos III de España. Hoy en día, es un lugar donde encontrarás una gran variedad de árboles, como el Ficus de Lord Howe de más de treinta metros de altura.

Gran Canaria - Jardin Canario / Istock / tupungato

Su casco histórico tampoco se deja atrás, la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, fue levantada sobre una antigua ermita en el año 1684, aunque fue reformada con los años. Puedes acceder gratuitamente, y en su interior encontrarás un espectacular Retablo del Gran Poder de Dios con lienzos del pintor Luis de la Cruz y Ríos y un retablo mayor del siglo XVIII de estilo barroco.

Nuestra Señora de la Peña de Francia en Puerto de la Cruz, Spain / Istock / Aleksandar Georgiev Vrzalski

Además de su casco histórico y miradores espectaculares como Mirador de la Paz, espectacular si deseas ver el Puerto de La Cruz desde lo más alto, también puedes disfrutar de una de sus mejores playas, por no decir la mejor, Playa Jardín. Un conjunto de tres playas formadas de arena oscura unidas por un paseo marítimo creado por César Manrique. Estas playas son Playa del Castillo, Playa de Charcón y Playa de punta Brava, ideales para bañarse y disfrutar de su calma.

Playa Jardin Playa de la isla de Tenerife, España / Istock / neirfy

Muy cerca de esta playa, encontramos el famoso Castillo de San Felipe, dándote una de las mejores vistas del Teide. Se construyó en 1604 para defender la ciudad de los ataques de los corsarios. Desde Puerto de la Cruz se organizan rutas guiadas para visitar el Teide. Estas excursiones son perfectas porque lo incluyen todo, un recorrido completo por el Parque Nacional, paradas en lugares icónicos como Los Roques de García y la opción de subir en su famoso teleférico.