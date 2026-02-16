El lugar de España donde se rodó la película que lo está petando en Netflix: con la obra más impresionante de Gaudí, un parque Patrimonio Mundial y playas de aguas cristalinas
Es uno de los lugares más visitados del mundo y parte de él está bañado por una costa impresionante.
Cada vez son más los estudios cinematográficos que escogen España como el principal escenario para sus producciones. Este es el caso de una de las películas de moda más recientes, que pese a ser una producción estadounidense ha rodado la mayoría de sus escenas en una de las comunidades autónomas más populares de España.
Gente que conocemos en vacaciones ya puede presumir de ser una de las producciones más populares de este año tras haber logrado alcanzar el número 1 en el top global de Netflix. En ella, Poppy y Alex son dos amigos que tienen una tradición: viajar juntos cada verano. Como rodar en tantas localizaciones es complicado, el estudio tuvo que escoger el lugar que mejor representa la belleza del mundo, y está en España.
El sitio escogido fue Cataluña, uno de los destinos más populares en España con picos de más de 20 millones de turistas anuales. Simplemente en 2025, la ciudad de Barcelona recibió a más de 15 millones de personas que más tarde volvieron a sus casas enamorados de los paisajes, el ambiente y los monumentos catalanes. Es, nunca mejor dicho, un destino de película.
Si hablamos de su ciudad más popular, Barcelona tiene joyas espectaculares como la Sagrada Familia, la obra más importante de Gaudí que todavía sigue en construcción; Las Ramblas, el paseo más emblemático de la ciudad con un gran ambiente; la Catedral de Barcelona, una de las obras góticas más impresionantes de la zona; o el Park Güell, Patrimonio Mundial desde 1984.
Uno de los escenarios estrella de la película es la Costa Brava, que baña la provincia de Girona. Allí, los protagonistas visitan la localidad de Lloret de Mar, en la que puedes verles en sitios como la Cala Boadella, de apenas 250 metros de longitud y con aguas cristalinas; o los Jardines de Santa Clotilde, situados en un acantilado entre dicha cala y la Playa de Fenals, y con una arquitectura laberíntica encantadora.
Aparte de estos 2 lugares, la Costa Brava guarda muchos otros rincones especiales perfectos para esta Semana Santa. Algunos de ellos son Roses, un pueblo con una gran herencia griega y la puerta de entrada al Parque Natural del Cap de Creus; Cadaqués, lleno de calles empedradas y casas blancas; o Tossa de Mar, con una gran historia medieval.
