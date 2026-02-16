El lugar de España donde se rodó la película que lo está petando en Netflix: con la obra más impresionante de Gaudí, un parque Patrimonio Mundial y playas de aguas cristalinas

Uno de los escenarios estrella de la película es la Costa Brava, que baña la provincia de Girona. Allí, los protagonistas visitan la localidad de Lloret de Mar, en la que puedes verles en sitios como la Cala Boadella, de apenas 250 metros de longitud y con aguas cristalinas; o los Jardines de Santa Clotilde, situados en un acantilado entre dicha cala y la Playa de Fenals, y con una arquitectura laberíntica encantadora.