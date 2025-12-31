Los expertos dictan sentencia: el destino más bonito en 2026 está en España y “tiene una gastronomía excepcional”

Con 2025 tocando a su fin, es momento de hacer repaso de lo bueno y lo malo de los últimos 12 meses y, de paso, de planificar el año que entra. Una de las cosas que más ilusión nos hace prever son nuestros viajes. Por eso no son pocos los que cada diciembre hacen un listado de mejores destinos para descubrir en el futuro.