Los expertos dictan sentencia: el destino más bonito en 2026 está en España y “tiene una gastronomía excepcional”
Historia milenaria, una escena gastronómica vibrante, celebraciones populares únicas y una relación íntima con el mar justifican este premio.
Con 2025 tocando a su fin, es momento de hacer repaso de lo bueno y lo malo de los últimos 12 meses y, de paso, de planificar el año que entra. Una de las cosas que más ilusión nos hace prever son nuestros viajes. Por eso no son pocos los que cada diciembre hacen un listado de mejores destinos para descubrir en el futuro.
Después de un ejercicio de predicción de tendencias, la guía de viajes Lonely Planet ha hablado. En su listado Best in Travel 2026, que cada año señala los destinos que marcarán tendencia a nivel global, una (única) ciudad española se ha colado entre los mejores lugares del mundo para viajar el próximo año.
Historia milenaria, una escena gastronómica vibrante, celebraciones populares únicas y una relación íntima con el mar son las claves que han llevado a este enclave español a situarse por delante de muchos destinos internacionales. Y es que, en 2026, Cádiz es la ciudad más bonita de Europa para viajar.
Por qué Cádiz es la ciudad más bonita para viajar en 2026
En su 16ª edición, Best in Travel selecciona 25 destinos y 25 experiencias que definen las tendencias viajeras del año siguiente. En 2026, Europa vuelve a destacar como un continente donde "historia, paisajes y cultura se entrelazan de forma única". Y entre todos los destinos europeos hay una ciudad que sobresale por encima del resto. Esa ciudad es Cádiz, la primera ciudad europea mencionada en la lista y la única de España incluida entre destinos como Cerdeña o Tipperary.
La guía subraya el duende andaluz de Cádiz; y justifica el premio presentando la urbe como un destino que reúne gastronomía excepcional, flamenco, carnavales y vestigios de antiguas civilizaciones, todo ello con el océano como testigo.
Con algo más de 100.000 habitantes, la conocida cariñosamente como la Tacita de Plata y apodada la “Sirena del Océano” por Lord Byron, la guía señala como pieza clave de su posición el Carnaval de Cádiz, uno de los eventos sociales más importantes de España. Durante diez días, relatan, la ciudad se transforma en un escenario colectivo donde juerguistas disfrazados, coplas, chirigotas y comparsas, organizados en más de 300 agrupaciones musicales, toman las calles.
La guía también pone el acento en la gastronomía de Cádiz. Desde los vinos que se sirven en tabernas históricas como Manzanilla o en bodegas centenarias como Gutiérrez Colosía (1838), hasta las tapas del barrio de La Viña, los churros de La Guapa, la cocina directa del mar y la granja en Sonámbulo; o los bares emblemáticos como Casa Manteca.
Qué ver en Cádiz: la historia que puedes visitar
Fundada por los tirios en el 1104 a.C., apenas 80 años después de la guerra de Troya, Cádiz fue uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente. Desde aquí partió Aníbal en su campaña hacia Italia y, en época romana, llegó a ser una de las ciudades más pobladas del Imperio en Occidente.
Ese pasado sigue visible hoy en enclaves como el Teatro Romano, del siglo I a.C., con capacidad para 10.000 espectadores y solo superado en tamaño por el de Pompeyo en Roma; o en el yacimiento de Gadir, que permite recorrer calles fenicias y romanas bajo tierra.
El recorrido por la historia continía con su factoría de salazones del siglo I a.C., los sarcófagos de mármol del Museo de Cádiz y las huellas de las distintas culturas que la habitaron: bizantinos, visigodos, musulmanes y cristianos.
Más recientes son la Puerta de Tierra, levantada en el siglo XVIII como acceso amurallado a la ciudad; el Gran Teatro Falla, de estilo neomudéjar; la Catedral de Santa Cruz sobre el Mar (la Catedral Nueva, como la llaman los locales), con su fachada clara y su imponente cúpula; o el Castillo de San Sebastián, del siglo XVIII, al final de la playa de La Caleta.
Como última parada tenemos un prodigio de la ingeniería contemporánea: el Puente de la Constitución de 1812, inaugurado en 2015 y con la mayor luz de España, que conecta la ciudad con el continente.
Los 25 mejores destinos para viajar en 2026
Para completar el calendario, hemos recuperado los 25 destinos que la guía recoge para el año que entra. ¿A alguien más le están entrando muchas ganas de hacer la maleta?
- Botsuana
- Perú
- Jeju-do, Corea del Sur
- Los montes Ikara-Flinders y el ‘outback’, Australia Meridional
- Cádiz, España
- Liberdade, Sao Paulo, Brasil
- Cerdeña, Italia
- Theodore Roosevelt National Park, EEUU
- Reunión
- Túnez
- Barbados
- Islas Salomón
- Maine, EEUU
- Ciudad de México, México
- Tipperary, Irlanda
- Quetzaltenango, Guatemala
- Jaffna, Sri Lanka
- Phuket, Tailandia
- Utretch, Países Bajos
- Cartagena, Colombia
- Finlandia
- Quy Nho’n, Vietnam
- Columbia Británica, Canadá
- Siem Reap, Camboya
- Isla Norte, Nueva Zelanda/Aotearoa
