El destino andaluz ideal si huyes del turismo de masas: tiene 19 kilómetros de costa y un espectacular legado histórico

Lo bueno de Almuñécar es que no necesita levantar la voz. No presume de ser lo que no es. Tiene playas, sí, y buen clima. Pero también tiene carácter, historia y un modo de vida más calmado en comparación con otras regiones andaluzas que están en lucha con el turismo masivo. Aquí el Mediterráneo cuenta otra historia. Y merece la pena escucharla.