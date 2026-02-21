Ni Benidorm, ni Gandía: el lugar que todo el mundo debería visitar en Alicante es un pueblo coronado por un imponente castillo

Dénia destaca por la variedad y su litoral es ejemplo de ello, ya que se divide en dos mundos muy distintos. Hacia el norte se extienden varios kilómetros de arena fina y aguas poco profundas, ideales para quienes buscan encontrar amplitud y tranquilidad en playas cómodas y familiares. Hacia el sur, en cambio, el paisaje cambia radicalmente y aparecen calas rocosas y aguas cristalinas perfectas para hacer snorkel. El entorno es más natural y poco tienen que ver con la imagen más urbana de otras zonas de la Costa Blanca.