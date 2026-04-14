El único desierto de Europa está en España y está reconocido como Tesoro de la Cultura Cinematográfica: un Parque Natural único en el mundo que es un decorado viviente

Aunque los desiertos están presentes en todos los continentes del planeta -cada uno con su propia morfología, extensión, y personalidad-, aquí en Europa, si bien existen diversos arenales de grandes dimensionas, tan solo hay un único desierto propiamente dicho. Por suerte para nosotros, éste se extiende en el sur de la península, por lo que visitarlo es algo bien sencillo.

El impresionante desierto de Tabernas se extiende por la provincia de Almería / Istock / Rudolf Ernst

Quizás ya has adivinado a qué desierto me estoy refiriendo, pero por si acaso, te lo digo sin tapujos. Estoy hablando del Desierto de Tabernas, un impresionante enclave natural que se extiende casi 300 kilómetros cuadrados por la provincia de Almería, y con una orografía de lo más peculiar, caracterizada por sus magníficos paisajes de badlands.

Unos cuantos 'tips' que pueden salvarte la vida si te pierdes en el desierto. Y es que... nunca está de más tener a mano la información por si, en una arriesgada aventura, de repente nos encontramos en esta situación. / Redacción Viajar

Un lugar único

Declarado como paraje natural en el año 1989, el desierto de Tabernas debe su singularidad al hecho de que ha llegado hasta nuestros días casi intacto desde el Cuaternario, el período en el que se estima que se creó. Este impresionante paisaje sin corromper destaca por su increíble belleza, donde la vista puede alcanzar kilómetros y kilómetros a la distancia sin ser interrumpida por ningún tipo de actividad humana.

Entre los municipios de Tabernas, Gádor, Albodoluy y Gérgal, en los últimos años el desierto se ha convertido en una de esas experiencias imprescindibles de Andalucía. Además de con la ruta a pie, la cual se adentra en el desierto para descubrir sus rincones más especiales -los cuales esconden higueras, palmeras, y con habitantes tan entrañables como zorros, conejos y lirones-, la visita al desierto también se puede hacer en 4x4 o buggy. Junto a éstas, existe también la opción de recorrer el desierto a caballo, una experiencia que te hará sentir como un auténtico vaquero del lejano oeste.

El desierto de Tabernas se ha mantenido prácticamente intacto desde el Cuaternario / Istock / Vicenfoto

Escenario de películas

Si hay algo por lo que el desierto de Tabernas es conocido es por la cantidad de rodajes que, desde la década de los 60, se han llevado a cabo en él. De hecho, tal ha sido su importancia para la historia del cine que, en el 2020, la Academia de Cine Europeo le otorgó la distinción de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea.

Aparte de icónicas obras maestras como Lawrence of Arabia, Cleopatra o Indiana Jones y la última cruzada, o algunos capítulos de la mítica Juego de Tronos, el desierto es famoso por haber acogido los rodajes de cantidad de películas del spaghetti western, entre las que destacan películas del maestro Sergio Leone como Hasta que llegó su hora o su trilogía del dólar.

Visitar el desierto de Tabernas es vivir una auténtica aventura de vaqueros / Istock / StevanZZ

Al terminar su estada en el desierto, muchas de estas producciones dejaron tras de sí algunos de los escenarios construidos, los cuales se pueden ver a lo largo de las rutas por el desierto. Junto a éstos, y para acabar de vivir una auténtica experiencia western, en Tabernas se encuentran el Parque Oasys – Minihollywood, un parque temático que ofrece cantidad de espectáculos en vivo y cuenta con una gran reserva zoológica, compuesta por unos 800 animales; el espacio Fort Bravo, especializado en espectáculos del western y donde todavía hoy se siguen rodando películas; o la localización Western Leone, un pequeño poblado construido para el rodaje de la famosa Hasta que llegó su hora.