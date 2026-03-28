El desfile de Semana Santa más impresionante de España está en Murcia: es el primer Bien de Interés Cultural textil y suma 400 caballos y 3.000 romanos, egipcios, persas y babilonios
Lorca celebra una Semana Santa que se aleja del modelo tradicional y convierte el desfile en una representación histórica a gran escala.
En Lorca, la Semana Santa no sigue el esquema habitual de otras ciudades. Las procesiones no se limitan a un recorrido en silencio ni a un traslado de imágenes religiosas. En esta ciudad murciana el desfile es más bien una sucesión de escenas que avanzan por la ciudad donde los protagonistas son los bordados y los caballos.
Aunque sí encontrarás procesiones religiosas al modo tradicional, también podrás ver otros desfiles mucho menos típicos y que son los que le dan una personalidad única a esta fiesta que ahora trabaja para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de los Desfíles Bíblicos Pasionales, donde se representa el Antiguo Testamento además de otras escenas de la simbología cristiana. ¿Caballos y carros? También. En esta tradición caben hasta romanos y egipcios.
Bordados históricos y una tradición textil única
Uno de los elementos que definen la Semana Santa de Lorca, declarada de Interés Turístico Internacional desde 2007, es el protagonismo del bordado. No se trata de un elemento secundario ni decorativo: forma parte central del desfile desde 1856 y se muestra en mantos, estandartes, túnicas y grandes piezas textiles que acompañan a los grupos.
Estos bordados, realizados principalmente en seda y oro, están protegidos como Bien de Interés Cultural. Su elaboración responde a técnicas tradicionales que se han transmitido dentro de talleres especializados de la ciudad. Algunas piezas requieren años de trabajo y se conservan como parte del patrimonio de las cofradías. Más allá de los días festivos, la ciudad cuenta con espacios donde se puede ver este patrimonio, como el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) y en el Museo de Bordados del Paso Blanco (MUBBLA).
Durante los desfiles, estos tejidos acompañan a los participantes y forman parte de la escena, además de que marcan la identidad de cada una de las seis cofradías. Las más importantes son el Paso Azul y el Paso Blanco, las cuales organizan buena parte de los desfiles y conservan colecciones de bordados. La rivalidad histórica entre ambas ha contribuido a mantener y ampliar este patrimonio textil.
Caballos, escenas históricas y un formato que no se repite
Otro de los rasgos que distinguen esta celebración es la presencia de caballos y la representación de escenas históricas, aunque solo los dos pasos principales los incorporan a sus desfiles. A lo largo de la marcha participan grupos caracterizados como figuras del mundo antiguo, como romanos, egipcios o personajes bíblicos.
Todo ello hace que lo que caracteriza a Lorca sea que su formato no es habitual en otras Semanas Santas de España. En muchas ciudades, el protagonismo recae en las imágenes religiosas y en el silencio del recorrido, mientras que aquí la tradición religiosa convive con una puesta en escena diferente.
Las cifras de participación varían según el año y la procesión, pero el volumen es indudablemente elevado. Aunque sus procesiones de carácter exclusivamente religioso pasan por diversas calles de Lorca, los cuatro grandes desfiles bíblico-pasionales (Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo) discurren por la avenida de Juan Carlos I, donde se colocan gradas para los espectadores previa adquisición de entrada.
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