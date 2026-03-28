El desfile de Semana Santa más impresionante de España está en Murcia: es el primer Bien de Interés Cultural textil y suma 400 caballos y 3.000 romanos, egipcios, persas y babilonios

Estos bordados, realizados principalmente en seda y oro, están protegidos como Bien de Interés Cultural. Su elaboración responde a técnicas tradicionales que se han transmitido dentro de talleres especializados de la ciudad. Algunas piezas requieren años de trabajo y se conservan como parte del patrimonio de las cofradías. Más allá de los días festivos, la ciudad cuenta con espacios donde se puede ver este patrimonio, como el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) y en el Museo de Bordados del Paso Blanco (MUBBLA).