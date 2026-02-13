El desfiladero del norte de España que parece una cicatriz gigante en la montaña: mide 21 kilómetros, es el más largo del país y tiene paredes verticales impresionantes

Esa sensación de que te falta el aire, pero sientes que todo está bien a tu alrededor. Todo está donde debe. Es simplemente una sensación de bienestar, sentirse pequeño en mitad de la naturaleza más pura, de esa en la que el ser humano aún no ha intervenido. Eso es lo que provoca colocarse al borde de un desfiladero, una formación tan impresionante como imponente, que parece una cicatriz abierta en la montaña.