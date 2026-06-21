El desfiladero español donde sobrevuela el quebrantahuesos: una de las aves más amenazadas de Europa encuentra refugio en un Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad

Hay rincones de nuestro país donde el paisaje parece diseñado para las grandes aves planeadoras, como el Cañón de Añisclo, en pleno corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En este lugar, las paredes de roca se elevan sobre bosques y barrancos por los que vuela el quebrantahuesos.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. / Istock / TONO BALAGUER

Entre todas las especies que sobrevuelan el parque, ninguna despierta tanta fascinación como esta emblemática ave. Convertida en uno de los símbolos de la conservación de la naturaleza en España, el animal encuentra en las grandes paredes rocosas de los Pirineos uno de sus principales refugios en el continente. Te aseguramos que una de las experiencias más especiales que puedes vivir en Ordesa es ver uno de estos ejemplares planeando sobre el cañón.

Adriana Fernández

Un desfiladero excavado durante millones de años

El Cañón de Añisclo constituye uno de los paisajes más espectaculares del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y tanto el macizo de Monte Perdido como los espacios que lo rodean forman parte desde 1997 del sitio UNESCO Pirineos-Monte Perdido.

Es uno de los paisajes más espectaculares del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido / Istock / TONO BALAGUER

A lo largo de millones de años, el río Bellós fue erosionando lentamente las calizas del macizo hasta formar una profunda garganta que hoy se extiende a lo largo de varios kilómetros entre impresionantes paredes de roca que llegan a alcanzar varios centenares de metros de altura en algunos tramos. Mientras lo recorres, te irás encontrando con barrancos, bosques y cascadas. Es indescriptible la sensación de aislamiento al caminar por el fondo del cañón mientras las montañas se elevan a ambos lados. Y eso por no hablar de si tienes la oportunidad de ver planear un quebrantahuesos.

Quebrantahuesos en vuelo en los Pirineos / Istock / 5

Pocas aves son tan singulares como este animal que tiene una envergadura que puede acercarse a los tres metros. Es una de las mayores rapaces de Europa y, sin lugar a dudas, impone cuando surca los cielos.

Pero no sabemos si impone más verlo volando o comiendo. Su nombre procede de su particular dieta, ya que se alimenta principalmente de huesos. Para acceder a la médula, deja caer los fragmentos desde gran altura sobre zonas rocosas hasta romperlos.

El parque es uno de los mejores lugares de España para intentar contemplarlo en libertad / Istock

Aunque avistar un quebrantahuesos nunca está garantizado, el parque es uno de los mejores lugares de España para intentar contemplarlo en libertad, ya que los Pirineos albergan una de las poblaciones más importantes de Europa occidental.

Las paredes rocosas del cañón son perfectas para su descanso, para la nidificación y para el vuelo de estas aves, que aprovechan las corrientes de aire generadas por el relieve para desplazarse con un esfuerzo mínimo.