Un descubrimiento sin precedentes en la historia: encuentran el primer castillo cristiano de la Comunidad Valenciana en un pueblo de 250 habitantes
Las excavaciones apuntan a que se trata de una construcción del siglo XIII.
Debido al constante estado de guerra en que se encontraba el territorio de la península en la Edad Media, e incluso en épocas anteriores, no es de extrañar que en España podamos encontrar más de 10.000 castillos repartidos a lo largo y ancho del territorio.
La presencia árabe en la península duró aproximadamente ocho siglos, por lo que muchos de estos castillos son de estilo nazarí. Pero desde la expulsión de los musulmanes por parte de los cristianos en el siglo XV, al final de la llamada Reconquista, los cristianos también construyeron su parte de castillos y fortalezas.
El primer castillo de la época cristiana
Los historiadores consideran el 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, como el fin de la presencia árabe en la península. Pero eso no significa que siglos antes no hubiera cristianos en el territorio peninsular. De hecho, a partir de los siglos IX y X, los reinos cristianos del norte de la península empezaron sus incursiones hacia el sur para recuperar territorio a los musulmanes.
A raíz de estas incursiones, los cristianos comenzaron a construir sus propios castillos y fortalezas, con el objetivo de proteger los territorios que habían ido conquistando poco a poco.
En Portell de Morella, un pequeño municipio de unos 250 habitantes ubicado al norte de la provincia de Castellón, desde el 2018 se realizan excavaciones en la zona del castillo, las cuales se llevan a cavo principalmente para habilitar el recinto como espacio cultural al aire libre.
Gracias a estas excavaciones, centradas sobre todo en la zona conocida como el corro, el equipo de arqueólogos que se encarga de ellas ha podido confirmar que el castillo de Portell podría ser el castillo cristiano más antiguo de todo el territorio valenciano.
Las primeras intervenciones llevadas a cabo en 2018 se consiguió identificar una muralla, de 1,5 metros de ancho, que rodeaba el recinto; se determinó además que se trataba de una construcción cristiana de mediados del siglo XIII.
Este 2025, las excavaciones han descubierto cinco nuevos muros cercanos a la muralla y también del siglo XIII, reforzando así la hipótesis de que se trata del castillo cristiano más antiguo de la Comunidad Valenciana.
Mucho más que un castillo
Aparte de esta importantísima fortificación medieval, Portell de Morella tiene muchas más cosas para ofrecer a aquellos que visitan el municipio.
Recorriendo las calles del pueblo podrás visitar la Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, una edificación de los siglos XV y XVI, y la Iglesia Parroquial de la Asunción, una construcción barroca del siglo XVIII y de planta románica.
En las inmediaciones del municipio encontrarás el Puente de la Rambla, un puente medieval de un solo ojo que, según documentación histórica, ya existía a principios del siglo XIII. A unos diez minutos llegarás al yacimiento ibero romano de En Balaguer, definido como un conjunto de núcleos rurales de pequeña extensión.
Un poco más allá, a menos de 50 metros de la frontera con Aragón, la pedanía de Les Albaredes es una antigua aldea formada por unas treinta casas, la cual estuvo habitada hasta mediados del siglo pasado y que actualmente se encuentra abandonada. Aquí se encuentra la Ermita de Sant Marc, una edificación de los siglos XIII y XIV en estilo gótico.
Muy destacada en Portell es también su gastronomía, que coincide con la cocina típica de los pueblos del interior de Castellón. Aquí son conocidos el “recapte” tipo de olla del maestrazgo y la carne de calidad excepcional, como el cordero o el cerdo. Muy apreciados, e ideales para llevarnos a casa, son los embutidos, somo la butifarra negra o los chorizos, y los dulces, con mantecadas o almendradas.
