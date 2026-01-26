Ni Mérida, ni Tarragona: el templo romano más espectacular de España es un desconocido, está en Murcia y tenía capacidad para 7.000 personas

El Teatro y el Museo abre durante todo el año de martes a domingo. Del 1 de octubre al 30 de abril, de martes a sábado el horario es de 10h a 18h, y el domingo abren de 10h a 14h. En temporada de verano, de martes a sábado las horas de apertura se extienden hasta las 20h. El precio de la entrada general al Teatro y el Museo es de 7€, siendo de 6€ la reducida. Para la visita en grupo al Teatro, la entrada es de 4€ para los adultos y de 2€ para los grupos escolares.