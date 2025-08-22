El desconocido santuario modernista a 1 hora de Barcelona que recuerda a la Sagrada Família

Es el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, que empezó a construirse en 1925 y hasta 1999 no fue inaugurado (tras faltas de fondos y la paralización de la obra por la guerra civil). Tiene una estructura muy singular: la planta del edificio emula un barco orientado hacia Montserrat (a cuya virgen está dedicado) y cuenta con unas icónicas cúpulas y pilares rematadas en formas que recrean el perfil del macizo. Sí, una especie de Catalunya en Miniatura.