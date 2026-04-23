Este desconocido rincón de Burgos se conoce como el valle de las sensaciones y mezcla pueblos de ensueño con cerezos en flor

Durante los meses de primavera es momento de disfrutar de un sinfín de floraciones espectaculares que invaden nuestro país. Cerezos en flor, campos blancos de almendros, o mantos morados de lavanda. Los viajeros no se lo piensan y se desplazan hasta Cáceres para fotografiar la Sakura en el valle del Jerte. Los que viven o visitan la capital, no se pierden los almendros de la Quinta de los Molinos, mientras que, si se prefieren ver campos de lavanda, Brihuega se lleva la palma.

Entre las floraciones más impresionantes, hoy nos quedamos con los cerezos. Y, aunque los del Jerte nos pueden llegar a conectar con Japón, el viajero debe saber que hay otros rincones en España en los que lucen igual de espectaculares, pero están mucho menos masificados.

Martín Álvarez

Cogemos el coche en dirección al norte de la provincia de Burgos. Allí, a una hora de la capital y haciendo frontera con las vecinas Merindades, descubrimos el valle de Las Caderechas; un espacio que cuenta con un microclima perfecto para disfrutar de un extenso cultivo de cerezos y manzanos.

Pueblos pintorescos en Las Caderechas

Podemos empezar nuestro recorrido visitando alguno de los pueblos de las inmediaciones. Huéspeda, por ejemplo, se encuentra aislado a unos 850 metros de altura y su panorámica de todo el valle es, sencillamente, apabullante. También en la parte alta nos topamos con Madrid de las Caderechas, que antaño era conocido como Madrid de los Trillos, debido a su floreciente industria dedicada a la confección de trillos (instrumento que separa el grano de la paja). Por Madrid pasa la Ruta de los Cerezos, que discurre hacia Huéspeda por un bonito camino de algo más de un kilómetro.

La ermita de San Roque está en uno de los paisajes más bonitos de Las Caderechas. / Istock / Jose Garcia

Otro pueblo que se puede visitar es Quintanaopio, localidad por la que pasan varias carreteras que comunican con los pueblos vecinos y que se divide en los barrios de ‘arriba’ y de ‘abajo’. Allí es de visita obligada tanto el templo de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia gótica construida entre los siglos XIV y XV como el camino a Río Quintanilla. En este último, el viajero va a descubrir algunos de los paisajes más bonitos de Las Caderechas, como el presidido por la ermita de San Roque, en las inmediaciones de una central hidroeléctrica abandonada que cuenta con un salto de agua al que tomarle algunas fotos.

Pueblos como Río Quintanilla, Aguas Cándidas, Salas de Bureba, Padrones de Bureba, Hozabejas o Terminón también merecen ser visitados. En Aguas Cándidas, por ejemplo, hay que visitar tanto la iglesia de Santa María como la abadía homónima. En Hozabejas hay un acueducto que data del siglo XVII, mientras que en Terminón no podemos irnos sin ver su puente romano.

La localidad de Quintanaopio cuenta con dos barrios y una bonita iglesia gótica. / Jorge Plaza Bárcena. Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International license.

Ahora bien, a lo que de verdad hemos venido a Las Caderechas es a descubrir el conocido como valle de las sensaciones gracias a sus cerezos en flor. Para contemplar el espectáculo en toda su extensión lo más interesante es hacer un recorrido en coche, aunque sería recomendable dejar tiempo para hacer un tramo en bicicleta por las estrechas carreteras del valle o caminando por alguno de los senderos.

¿Cuándo ver la floración en Las Caderechas?

Hay que tener en cuenta que, debido a sus dimensiones y las diferentes temperaturas (ya hemos mencionado algo de su particular microclima), la floración no se da a la vez en todo el valle. Empieza, como es lógico, por la parte baja en pueblos como Padrones de Bureba, Aguas Cándidas o Terminón, mientras que, para disfrutar de la Sakura en las zonas altas de Herrera de las Caderechas, Madrid de las Caderechas o Terminón hay que esperar algunas semanas más, ya que tienen una floración algo más tardía que puede llegar hasta bien entrado mayo.

Si visitas la zona, tampoco deberías perderte la iglesia de Santa María en Salas de Bureba. / Istock / KarSol

Consejos para visitar la floración

A pesar de que Las Caderechas no cuenta con la afluencia de viajeros que tiene el valle del Jerte, su belleza es un ‘secreto a voces’ y cada vez es más la gente que no se quiere perder este espectáculo natural. Si quieres disfrutar de la experiencia, es interesante seguir algunos consejos:

Viaja entre semana si tienes opción, ya que los fines de semana hay bastantes excursionistas.

Consulta el estado de floración antes de ir , porque cambia cada año. En el Instagram @valledelascaderechas actualizan el estado cada pocos días y además informan de actividades de interés. Por ejemplo, el 11 de julio, se celebra el Trail ‘Tierra de cerezos’. Las inscripciones, según parece, se abren en breve.

, porque cambia cada año. En el Instagram @valledelascaderechas actualizan el estado cada pocos días y además informan de actividades de interés. Por ejemplo, el 11 de julio, se celebra el Trail ‘Tierra de cerezos’. Las inscripciones, según parece, se abren en breve. Lleva calzado cómodo : aunque la mayoría de rutas son sencillas, hay algunos tramos de pista y sendero.

: aunque la mayoría de rutas son sencillas, hay algunos tramos de pista y sendero. Respeta fincas y cultivos, ya que muchos cerezos están en explotaciones privadas.

Disfruta de la gastronomía local y sus productos de temporada, pero ten en cuenta que los pueblos son pequeños y no cuentan con demasiados servicios de restauración. En fin de semana conviene reservar o te tocará irte a algún pueblo algo más alejado del propio valle.

Todavía estás a tiempo de disfrutar de este espectáculo. / Istock / serts

En definitiva, si estás buscando una escapada que te permita disfrutar de la floración de los cerezos y quieres combinarla con la visita a pueblos con encanto, el valle de Las Caderechas puede presumir de tener uno de los campos en flor más bonitos de España.