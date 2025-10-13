El desconocido pueblo de Soria que tiene la arquitectura romana más espectacular de España: tiene un arco único, mosaicos del siglo II y una de las fachadas más bonitas de Castilla

La fuente de La Canal, la calzada o los colmenares son algunos ejemplos de la repercusión romana en este pueblo soriano. Pero si hay algo que destaca aún más por su belleza y por su valor son los mosaicos. Se consideran los grandes tesoros -junto al arco-. Los más antiguos son del siglo II y los más "modernos" del IV. Solo uno está expuesto en el Palacio Ducal, el de la calle San Gil, que además puede visitarse de forma gratuita.