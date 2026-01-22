El desconocido pueblo del siglo XI donde se coronó Juana la Loca está a una hora de Madrid: ha sobrevivido a invasiones, reconstrucciones y guerras

Hablamos de Navarredonda y San Mamés, un pueblo situado entre montañas y praderas del norte madrileño. Su historia se remonta al siglo XI, cuando los árabes fundaron los primeros asentamientos que más tarde pasarían a formar parte del alfoz de Sepúlveda bajo el reinado de Alfonso VI. Eso sí: el paso de los siglos no ha borrado su carácter rural. Los campos de centeno y trigo y el discurrir del arroyo del Chorro siguen marcando el ritmo diario de este pequeño rincón.