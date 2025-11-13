El desconocido pueblo medieval de España coronado por las ruinas de un castillo: repleto de cuevas que se utilizaban como bodega y una feria medieval espectacular

La plaza mayor, conocida como Plaza del Arcipreste y porticada en dos de sus lados, servía como mercado en el siglo XV. Zona de la judería, conserva ejemplos de arquitectura popular, así como algunas fachadas de tradición mudéjar. En una de las fachadas encontramos la puerta de entrada a un antiguo calabozo. En otra parte de la plaza se erige el edificio del ayuntamiento, con su característico reloj, y en cuyas paredes encontramos un plano con relieve del pueblo con sus puntos de interés. Otro edificio destacado es la casa museo del Arcipreste, donde se halla la Oficina de Turismo, una galería etnográfica y arqueológica, y una sala dedicado al Libro del buen amor, obra cumbre del Menester de clerecía del siglo XV.