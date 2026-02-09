El desconocido pueblo medieval de España que lo tiene todo para hacer una escapada en invierno: fue declarado Conjunto Monumental, está a 1.073 metros de altitud y son expertos en asado

Es precisamente en los meses fríos cuando este enclave muestra su rostro más evocador, puesto que en ocasiones la nieve hace acto de presencia y el pueblo se convierte en una estampa de película perfecta para los que buscan desconectar de la ciudad en un paisaje invernal. Hablamos de Pedraza, declarada Conjunto Monumental en 1951. El hogar de las 335 personas que habitan sus casas, se alza a más de mil metros de altitud sobre un promontorio de roca, rodeada por los arroyos San Miguel y Vadillo, que más abajo se funden con el río Cega.