El desconocido pueblo de España que parece un museo medieval al aire libre: tiene apenas una treintena de habitantes y es una joya intacta

Llegas a Palazuelos, en Guadalajara, y lo primero que piensas es que te has equivocado de sitio. ¿Por qué? Y es que no hay tráfico, no hay ruido, no hay señales que anuncien nada especial, solo una muralla cerrando el pueblo por completo. Y, sin embargo, das unos pasos, cruzas una puerta medieval y, de repente, todo parece encajar. Aquí no se visita un conjunto histórico como tal, más bien se entra en él. Palazuelos no se ha adaptado al siglo XXI, y precisamente por eso resulta tan impactante, porque cuando todo alrededor cambia, encontrarse con un lugar que no lo ha hecho es casi un privilegio.