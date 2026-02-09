El desconocido pueblo de España que tiene la mayor superficie de mosaicos romanos del país: se encontraron por casualidad y son preciosos

Fue muy extenso el legado que dejó el Imperio Romano a su paso por Hispania, el nombre con el que bautizaron a la Península Ibérica. Algunos de los más conocidos son el teatro y anfiteatro de Mérida, el acueducto de Segovia, la muralla de Lugo o el Puente de Alcántara. Sin embargo, cuando se trata de mosaicos, tenemos que desplazarnos a un lugar mucho más desconocido.