El desconocido pueblo de España que tiene la mayor superficie de mosaicos romanos del país: se encontraron por casualidad y son preciosos
El Imperio Romano dejó una gran huella en España, algo que puede percibirse a través de yacimientos tan relevantes como este de Cáceres.
El presente de los pueblos de España está íntimamente ligado a su pasado. Un pasado del que formaron parte civilizaciones como la celta, la íbera, la musulmana o la romana. Esta última fue una de las más relevantes a nivel urbanístico, ya que fueron los romanos quienes comenzaron a dar forma a muchas urbes que conocemos hoy en día como Itálica, la actual Santiponce.
Fue muy extenso el legado que dejó el Imperio Romano a su paso por Hispania, el nombre con el que bautizaron a la Península Ibérica. Algunos de los más conocidos son el teatro y anfiteatro de Mérida, el acueducto de Segovia, la muralla de Lugo o el Puente de Alcántara. Sin embargo, cuando se trata de mosaicos, tenemos que desplazarnos a un lugar mucho más desconocido.
El yacimiento romano más importante de Hispania
Pedrosa de la Vega, un pueblo de Palencia de alrededor de 86 habitantes, esconde un yacimiento arqueológico único en toda España: la Villa Romana de La Olmeda. Se dice que es único porque alberga el mayor conjunto de mosaicos romanos privados que se conoce en todo el país, con más de 1.450 metros cuadrados de suelos completamente cubiertos por esta ornamentación.
Se sabe que se creó en el siglo IV, durante el período que se conoce como Bajo Imperio Romano, y el lugar en el que se colocaron era una enorme finca agrícola. La residencia principal se organizaba en torno a un patio central. Contaba con salas de recepción, habitaciones, zonas de servicio y un pequeño complejo de baños. Los mosaicos son escenas de caza, motivos geométricos y mitológicos.
Gracias al descubrimiento casual de este yacimiento, se ha podido conocer un poco más la vida de aquellas personas que habitaban en esta antigua villa, sus costumbres, cómo organizaban los espacios y también sus ritos funerarios, pues muy cerca también se hallaron algunas necrópolis. Con todo, La Olmeda se considera uno de los yacimientos romanos más completos de España.
Cómo se descubrió el mayor conjunto de mosaicos del país
Era el verano de 1968. Javier Cortés, vecino de Pedrosa de la Vega, se encontraba haciendo sus labores agrícolas como cualquier otro día. Al remover la tierra, se topó con algo inusual, unos restos que parecían pertenecer a una vieja pared. Como no sabía lo que era, siguió desenterrando y comenzó a encontrar fragmentos de mosaicos que guardaba en una caja de puros.
Sin saberlo, había descubierto una villa romana con más de 1.600 años de antigüedad. Tras comunicar su hallazgo, se organizaron excavaciones con la colaboración de la Diputación Provincial de Palencia. Desde entonces, la Fundación Villa Romana de La Olmeda se ha encargado de cuidar, investigar y mantener este yacimiento abierto al público casi desde aquel momento.
En 1996 se declaró Bien de Interés Cultural y ya son varios los premios que atesora a nivel internacional por su excelente conservación. La entrada tiene un precio de cinco euros, tres si el visitante es estudiante, familia numerosa o jubilado. Es una visita obligada para todo aquel que se encuentre por la zona, ya que cualquiera quedará completamente absorto con la grandeza del lugar.
Lo más destacado de La Olmeda
Entre las estancias más destacadas está el oecus, la sala de recepción que esconde un mosaico central de 175 metros cuadrados. Este mosaico está dividido en tres partes: en el centro se muestra una escena de caza, los laterales representan episodios mitológicos y los medallones, las estaciones. La escena que se narra es la de Aquiles descubierto por Ulises en Skyros.
En este mito se cuenta cómo Aquiles se disfrazó de mujer en la corte del rey Esciros y acabó enamorándose de una de las princesas y casándose con ella antes de marchar a Troya. Además, se dice que en uno de los retratos se representa a los dueños de aquella finca. La mayoría de objetos hallados, hoy se exponen en el Museo Monográfico de La Olmeda, en Saldaña.
