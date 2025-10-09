El desconocido pueblo de España que es Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico: diminuto y con vistas a los Picos de Europa

Si algo hace especial a Mogrovejo es su ubicación privilegiada, está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el valle de Liébana, una de las comarcas más espectaculares del norte de España. A menos de 10 kilómetros se encuentra Potes, la capital lebaniega, pero aquí el paisaje es más salvaje, más intacto. Desde el pueblo se contemplan las cumbres del Macizo Oriental, conocidas como Ándara, que cambian de color según la luz del día; rosa al amanecer, dorado al atardecer.