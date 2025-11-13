El desconocido pueblo Conjunto Histórico-Artístico de España que debes conocer: del siglo XI, con arquitectura negra única y una cascada de 70 metros
Se dice que la belleza es subjetiva, pero al conocer este precioso Pueblo Negro de Guadalajara esta idea desaparece por completo.
Cuando un viajero se adentra en un pueblo con un aura especial, enseguida se siente arropado por esa magia única que parece flotar por las calles. Muchos pueblos en España se quieren alzar con el título del más bonito o el más famoso, sin darse cuenta de que a veces pierden la razón de ser por el hecho de encontrarse masificados debido a su popularidad. A veces es mejor quedar ligeramente en las sombras para mantener ese encanto que los hace únicos.
Ejemplo de ello es Valverde de los Arroyos, que forma parte de la Ruta de los Pueblos Negros de Guadalajara y que se pobló por primera vez en el siglo XI. Que se denominen así no es ninguna casualidad, puesto que su arquitectura está construida a base de pizarra, una roca de color negro que destaca por su impermeabilidad y durabilidad. Su arquitectura negra junto al entorno natural en la vertiente sur de la sierra de Ayllón, lo convierten en uno de los pueblos más bellos y desconocidos del país.
Uno de los Pueblos Negros más bonitos de Guadalajara
Su casco antiguo (que es prácticamente todo el pueblo) está declarado Conjunto Histórico-Artístico y no es para menos. Uno de los motivos por los que conserva esa esencia tan pura es su altitud: es uno de los pueblos más elevados de España, a 1.280 metros sobre el nivel del mar. También esto es razón de que no llegue siquiera a 90 habitantes. Si bien es el más famoso de la Ruta de los Pueblos Negros, aún está lejos de ser conocido por todos.
En unos pocos minutos se pueden recorrer las ocho calles que lo conforman. En la que se concentra casi todo el casco histórico es la calle Nueva, pero todas ellas están salpicadas de antiguas casas con fachadas de mampostería y tejados a dos aguas fabricados en pizarra. Aunque en los últimos años se han erigido nuevas viviendas, todas respetan a las originales, por lo que es difícil diferenciar si una casa es más vieja que otra por la arquitectura.
La plaza de María Cristina, nombre que hace honor a la reina madre de Alfonso XIII, es el centro neurálgico de Valverde. Aquí se emplaza la iglesia parroquial de San Ildefonso, un auténtico hito de la arquitectura negra de la zona. Es el único edificio de todo el pueblo con tejas en lugar de losas de piedra. En el centro hay una fuente redonda, también negra, y a su alrededor varias casas por cuyos muros trepan plantas de un verde que contrasta con el negro de la piedra.
Saltos de agua a 120 metros de altura
Tan relevante es el casco antiguo como la naturaleza que rodea Valverde de los Arroyos y que puede explorarse a través de diferentes rutas de senderismo. Se encuentra, como ya se ha descrito en este artículo, en plena sierra de Ayllón, en los límites del Parque Natural de la Sierra Norte. Uno de los puntos más sobresalientes y destacados de esta región es el pico Ocejón, que puede alcanzarse caminando desde Valverde durante 5,7 kilómetros.
Se trata de un camino de dificultad moderada que todo alcarreño ha hecho alguna vez en su vida -o piensa hacer-. La dificultad radica más en su desnivel de algo más de 1.000 metros que en el propio sendero. En unas seis horas es posible ir y volver. Además, si se hace en un día claro, desde lo alto del pico se contemplan unas de las mejores vistas del Sistema Central peninsular. Pero no solo es eso, porque entre medias hay cascadas verdaderamente impresionantes.
Las más conocidas son las llamadas Chorreras de Despeñalagua, las cascadas que surgen del desnivel existente en el arroyo de la Chorrera. Todo el salto de agua tiene una altura de unos 120 metros, aunque sendas cascadas se despeñan a lo largo de 70 metros. Se ubican a solo tres kilómetros desde el pueblo y su acceso es muy sencillo, ya que es por el sendero que antiguamente comunicaba Valverde de los Arroyos con Campillo de Ranas y Majaelrayo. Si se aprovecha el invierno, un precioso paisaje helado recibirá al viajero con los brazos abiertos.
