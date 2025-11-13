El desconocido pueblo Conjunto Histórico-Artístico de España que debes conocer: del siglo XI, con arquitectura negra única y una cascada de 70 metros

Las más conocidas son las llamadas Chorreras de Despeñalagua, las cascadas que surgen del desnivel existente en el arroyo de la Chorrera. Todo el salto de agua tiene una altura de unos 120 metros, aunque sendas cascadas se despeñan a lo largo de 70 metros. Se ubican a solo tres kilómetros desde el pueblo y su acceso es muy sencillo, ya que es por el sendero que antiguamente comunicaba Valverde de los Arroyos con Campillo de Ranas y Majaelrayo. Si se aprovecha el invierno, un precioso paisaje helado recibirá al viajero con los brazos abiertos.