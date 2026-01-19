El desconocido pueblo de Cataluña que debes visitar una vez en la vida: tiene un solo habitante, un monasterio y un castillo

En el otro extremo de la planicie se erige el castillo de Mur, ejemplo canónico de la arquitectura militar catalana del siglo XI. Con un recinto amurallado compactado, se convierte en una fortaleza impenetrable de la que destaca la torre maestra circular, que alcanza los 16 metros de altura y desde donde las tropas podían detectar cualquier movimiento sospechoso en las llanuras de alrededor. Por suerte, hoy día ya no hay soldados patrullando lo alto de la torre, por lo que los visitantes pueden subir hasta lo alto de ésta y quedar fascinados con las panorámicas que ofrece, donde la gran protagonista es la Sierra del Montsec.