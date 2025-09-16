El desconocido pueblo de Castilla y León que esconde un claustro románico único en el mundo: está en la provincia de Burgos y forma parte del Camino del Cid
Situado en el valle de Tabladillo, fue uno de los grandes centros culturales de la época.
A tan solo 50km de Burgos, encontramos el pueblo de Santo Domingo de Silos, un pequeño pueblo que no llega a los 300 habitantes, pero cuya importancia en la historia del románico es capital.
El monumento clave de Santo Domingo de Silos es su monasterio, una abadía benedictina establecida en el siglo XII, y que recibe su nombre en honor a su Abad Domingo, fallecido en 1073. Desafortunadamente, la iglésia románica desapareció casi por completo hacia mediados del siglo XVIII debido a su reconstrucción por un templo neoclásico. Aún así, por suerte, todavía se conservan algunos de sus elementos originales, como la Puerta de las Vírgenes o el claustro.
Un claustro digno de admirar
El claustro del monasterio, de visita obligada si se está en el pueblo, es de doble planta, y cuenta con 16 arcos en sus galerías norte y sur, y 14 en las galerías este y oeste. Además, destacan los 64 magníficos capiteles ornamentados, con su colección de sirenas, grifos, leones, centauros, dragones y todo tipo de criaturas fantásticas.
Son igualmente de suma importancia los ocho relieves que adornan las esquinas del claustro, todos ellos de temática bíblica: descendimiento de la Cruz, entierro y resurrección, discípulos de Emaús, duda de Santo Tomás, ascensión, pentecostés, la Asunción de María, y el árbol de Jessé.
Admirable es también su biblioteca, pues hasta la invención de la imprenta el monasterio tenia un scriptoritum y un archivo, donde producían y archivaban los manuscritos. Con la aparición de la imprenta en el siglo XV, la abadía empezó a guardar libros en la biblioteca, llegando a acumular, según un catálogo del propio archivo, casi 5.000 obras en el año 1810. La biblioteca actual, en construcción desde 1880, cuenta con cerca de 190.000 volúmenes.
Rodrigo Díaz de Vivas, alias el Cid Campeador
El Camino del Cid es una ruta turística cultural que atraviesa España siguiendo las huellas del Cid, el famoso caballero del siglo XI, marcadas por el Cantar de mío Cid, el poema épico medieval que narra las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivas.
Santo Domingo de los Silos es una de las cuatro paradas que el Camino del Cid tiene en la provincia de Burgos, pues está ligado a la historia del Campeador; en vida, Díaz de Vivas y su esposa Jimena donaron algunas de sus heredades al monasterio, cuyo claustro se estaba construyendo cuando el Cid fue desterrado, en 1081.
Escenario de película
Para los aficionados al cine, y más concretamente al spaghetti western, Santo Domingo de Silos ofrece su propia escapada. A no más de 5km del pueblo se encuentra el famoso Cementerio de Sad Hill, escenario de la escena final de la conocida película El bueno, el feo y el malo, del maestro Sergio Leone.
Aunque, tras el rodaje de la película, el lugar permaneció abandonado, en 2015 la Asociación Cultural Sad Hill empezó su recuperación, descubriendo las más de 5.000 cruces que ocupan el entorno, el cuál se puede visitar.
