El desconocido pueblo de Castilla y León que esconde un claustro románico único en el mundo: está en la provincia de Burgos y forma parte del Camino del Cid

Admirable es también su biblioteca, pues hasta la invención de la imprenta el monasterio tenia un scriptoritum y un archivo, donde producían y archivaban los manuscritos. Con la aparición de la imprenta en el siglo XV, la abadía empezó a guardar libros en la biblioteca, llegando a acumular, según un catálogo del propio archivo, casi 5.000 obras en el año 1810. La biblioteca actual, en construcción desde 1880, cuenta con cerca de 190.000 volúmenes.