El desconocido pueblo de Castilla y León que tiene las cascadas más bonitas de España: un salto de agua de 20 metros, pozas naturales y un entorno privilegiado único en el mundo

El Salto de Pedrosa de Tobalina tiene unos 20 metros de altura y casi 110 de ancho, que se dice pronto. En invierno y primavera, cuando el río baja con fuerza, el espectáculo es sobrecogedor. El agua cae con un rugido ensordecedor y el vapor forma un arco iris que parece sacado de un cuento de hadas. En verano, el caudal disminuye, el salto se vuelve más tranquilo y aparecen las pozas naturales perfectas para el baño. Es uno de esos lugares que se transforman con el año y siempre merecen la visita.