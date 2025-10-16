El desconocido pueblo de Cantabria que tiene la ruta de senderismo más bonita de España: cuenta con cascadas escondidas, hayedos infinitos y un silencio que enamora

Hay lugares que parecen un recordatorio para que no se nos olvide que el norte de España tiene mucha magia y que no se nos debe olvidar. Un ejemplo perfecto es Lamiña, una diminuta aldea escondida entre las montañas de Cantabria, que guarda uno de los tesoros más bellos y tranquilos de España. Hablamos de la Ruta de las Cascadas de Lamiña, un sendero entre hayas, robles y riachuelos cristalinos que parece diseñado para reconciliarse con la naturaleza.