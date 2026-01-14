El desconocido pueblo de Cantabria con un Patrimonio de la Humanidad que te dejará con la boca abierta: es uno de los conjuntos prehistóricos más importantes del mundo

Pasear por las calles de pueblos como Puente Viesgo, en Cantabria, supone un auténtico viaje en el tiempo a través de los múltiples edificios que allí se erigen. No llega a los 3.000 habitantes, pero en sus anales guarda muchísimos más que, de una forma u otra, se quedaron. Desde las construcciones populares del barrio de Aes hasta las casas blasonadas del siglo XVII en el barrio de Las Cortes, Puente Viesgo es un pueblo que hay que conocer.