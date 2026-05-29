El desconocido pueblo de Andalucía convertido en paraíso del pan: de origen islámico, castillo medieval y templos mudéjares, se le conoce como la “ciudad de los panaderos”

La identidad de este pequeño pueblo que se sitúa a pocos kilómetros de Sevilla, se siente a través de sus olores: ese aroma a pan recién hecho significa mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Esencia, pureza y tradición son tres palabras que describen a la perfección la estrecha relación entre los vecinos del municipio y el pan. No por casualidad todavía hoy muchos la conocen como 'Alcalá de los Panaderos'. Las aguas del río Guadaíra, desde la época de los romanos, supo ser aprovechada desde hace siglos para construir, entre las murallas de un pueblo medieval, una forma de vida auténtica. Lo que en otro tiempo llegó a considerarse uno de los ríos más contaminados de Europa es actualmente un Monumento Natural integrado en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.

El pueblo sevillano convertido de origen islámico que es conocido como la “ciudad de los panaderos” / Istock / Toni M

Con más de 75.000 habitantes, Alcalá de Guadaíra es mucho más que una ciudad dormitorio de la capital hispalense. Su silueta, coronada por un castillo de origen almohade que domina el paisaje desde lo alto, revela enseguida el peso histórico de un lugar habitado desde tiempos prehistóricos. Los primeros asentamientos documentados en la zona se remontan a la Edad del Cobre, aunque fueron musulmanes y cristianos quienes terminaron moldeando el carácter de la ciudad.

Redacción Viajar

El patrimonio arquitectónico del municipio sevillano de origen islámico: el gigante de piedra y sus templos mudéjares

Para conocer verdaderamente este lugar, primero hay que mirar hacia el río Guadaíra. Fueron los musulmanes, allá por el siglo XII (en plena época almohade), quienes se fijaron en este punto estratégico. Necesitaban defender los accesos a Sevilla y, de paso, controlar un recurso vital: el agua y los molinos harineros. Bautizaron al lugar como Qalat Yabir (que significa "El castillo de Yabir"). De esa palabra, Qalat, viene el nombre actual de Alcalá. El legado islámico no solo nos dejó el nombre, sino el diseño original de una red defensiva impresionante y una relación eterna con el río.

Este castillo medieval es uno de los complejos fortificados más grandes de Andalucía y, sinceramente, parece sacado de una serie de caballeros y dragones. Aunque los almohades pusieron las primeras piedras y las murallas defensivas (como las de la emblemática Torre Mocha), el castillo actual es el resultado de sucesivas reformas cristianas tras la reconquista de Alfonso III en 1247. En aquel momento, cuando los cristianos tomaron la ciudad, no destruyeron todo lo anterior; al contrario, se enamoraron del saber hacer de los constructores musulmanes.

El Castillo Medieval de Alcalá de Guadaíra / Istock / OLIVER TOVAR URBINA

De esa mezcla mágica nació el arte mudéjar, y Alcalá tiene un par de ejemplos que son auténticas joyas: la Iglesia de Santiago el Mayor, que comenzó a construirse en el siglo XIV y cuyo interior cuenta con arcos apuntados y un aire gótico-mudéjar que te atrapa en cuanto cruzas la puerta. También la Iglesia de Santa María del Águila, situada en el mismísimo recinto del castillo (donde antes hubo una mezquita), es un templo bellísimo que guarda a la patrona de la ciudad.

La Iglesia de Santiago de Alcalá de Guadaira / Istock

La cuna del pan: descubre el legado de los molinos harineros

En época romana existían molinos aprovechando la fuerza del agua del Guadaíra, mientras los grandes cortijos de la campiña abastecían de trigo a los hornos de la zona. Aquella tradición acabó moldeando no solo la economía local, sino también el carácter de una ciudad profundamente ligada a los oficios artesanos. La materia prima era excelente y abundante. El escenario perfecto para que naciera una potente industria panadera.

La tradición panadera terminó de despegar tras la conquista cristiana de la zona por Alfonso X. Los grandes latifundios agrícolas impulsaron el cultivo de trigo y cereal, alimentando así la producción de los molinos existentes y favoreciendo la construcción de otros nuevos. Más tarde, la llegada del ferrocarril en el siglo XIX reforzó todavía más el vínculo de la ciudad con el pan. El tren que conectaba Alcalá con Sevilla acabaría siendo conocido popularmente como el “Tren de los Panaderos”.

Cómo se hacía el pan: paso a paso El trabajo en las panaderías seguía una rutina precisa y exigente. La actividad comenzaba al caer la tarde, cuando los horneros preparaban la leña y encendían los grandes hornos de obra. Mientras tanto, el maestro de pala calculaba cuidadosamente la cantidad de harina y de masa madre necesaria para la jornada. De esa mezcla dependía buena parte de la calidad final del pan y también el prestigio de cada obrador. Al amanecer llegaban las mujeres conocidas como sobadoras, encargadas de dar forma a las piezas de pan de manera completamente manual. Teleras, molletes, bobillos, albardas o medias bobas llenaban las mesas de trabajo siguiendo los encargos realizados el día anterior. Cada pieza requería tiempos de cocción distintos y el horno se gestionaba casi como un ritual transmitido entre generaciones. La organización de las panaderías era compleja. Existían amasadores, aprendices, ayudantes y figuras tan particulares como el faltero, que sustituía a cualquier trabajador ausente, o el correturnos, encargado de cubrir descansos entre distintos hornos de la ciudad.

A día de hoy, uno de los lugares imprescindibles para entender ese pasado es la Harinera del Guadaíra, un antiguo edificio industrial restaurado que funciona como centro de interpretación. Allí todavía se conservan y muestran muchas de las máquinas originales que durante décadas dieron vida a la producción harinera local. La visita permite descubrir cómo funcionaban los molinos y comprender la importancia que tuvo el pan en el desarrollo de toda la comarca.

El molino harinero del Algarrobo en Alcalá de Guadaíra / Istock / Toni M

Desde la harinera parten varias rutas que combinan patrimonio y naturaleza siguiendo el curso del río. Entre los enclaves más interesantes aparece el Molino del Algarrobo, uno de los más singulares de toda la ribera molinera. Su torre del siglo XV, vinculada antiguamente al monasterio de San Jerónimo de Sevilla, y los detalles decorativos de su fachada lo convierten en una pequeña joya histórica escondida entre la vegetación. La conocida Ruta de Oromana permite además descubrir otros molinos emblemáticos como La Aceña, Benarosa, San Juan o el molino de Oromana, cuya torre ofrece unas magníficas vistas sobre el paisaje del Guadaíra.