El desconocido pueblo de menos de 400 habitantes que parece un museo al aire libre: hogar de artistas, las esculturas forman parte de las calles y tiene preciosas casas blancas encaladas
Tiene una de las tradiciones más interesantes del país y posee casi tantas obras de arte como habitantes.
Con mayo a la vuelta de la esquina, quedan menos de 2 meses para que llegue el verano. Si tienes la suerte de tener vacaciones durante los meses de calor, no esperes más, es el momento de empezar a organizar un viaje para esas fechas. Como elegir destino siempre es la parte más agotadora, no te preocupes, que nosotros te ayudamos.
Hay un lugar que ha enamorado a artistas tanto de España como de fuera, y para conocerlo no hace falta irse muy lejos: solo a Andalucía. Es considerado un museo al aire libre, y no es para menos, pues sus calles tienen más de 250 obras de arte. Si quieres hacer un viaje diferente, Genalguacil es para ti.
Una joya repleta de arte
Se encuentra en el corazón del Valle del Genal, en la comarca de la Serranía de Ronda, dentro de la provincia de Málaga. Es uno de los típicos pueblos blancos del sur de España, pero este tiene algo que ninguno otro posee: un museo al aire libre. Con una población de poco más de 350 personas, tiene casi tantas obras como habitantes.
Según caminas por la localidad, inevitablemente te fijarás en cómo las calles, plazas y tejados están decorados. Con formas muy curiosas y obras de todo tipo, esta decoración tan inusual se debe al legado que han dejado allí diferentes pintores, escultores, ceramistas y fotógrafos. Ahora bien, ¿por qué lo han hecho?
Una tradición de más de 30 años
En 1994, el ayuntamiento de Genalguacil decidió celebrar la primera edición de los Encuentros del Arte para combatir la despoblación y fomentar el desarrollo rural. Se hace cada dos años, y en el evento el pueblo reúne a diferentes artistas para que vivan en él durante 2 semanas mientras crean obras de arte que más tarde serán expuestas.
Este evento no solo ha llamado la atención de los artistas españoles, sino también de los internacionales. Son muchas las personas de otros países que acuden a Genalguacil para participar y dejar su legado en sus calles. Ahora, cuando veas las estatuas, esculturas y murales de la localidad, ya sabrás que se debe a esta tradición tan divertida.
El pueblo teñido de blanco
Aparte de las obras de arte, Genalguacil cuenta con unas casitas blancas encaladas y una herencia arquitectónica árabe impresionantes. Es uno de los conocidos “pueblos blancos” de Andalucía, y si quieres poder decir que conoces al 100% el sur de España, es un imprescindible. Este “Pueblo Museo” es considerado uno de los más bonitos de España.
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