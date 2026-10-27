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El desconocido Parque Natural de Palencia con la manada más grande de bisontes europeos: 25 ejemplares en un terreno natural de más de 120 hectáreas

Historia y naturaleza se mezclan en un pequeño pueblo que perdió sus minas y levantó la primera reserva de bisonte europeo en semilibertad de España.

Descubre el parque natural de Palencia con la manada más grande de bisontes europeos

Descubre el parque natural de Palencia con la manada más grande de bisontes europeos / Istock

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Andrea De Los Santos

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La historia del bisonte europeo explica la importancia de proyectos de este tipo. Tras sufrir una drástica reducción de sus poblaciones, la especie llegó a depender de un número muy reducido de ejemplares para sobrevivir. En 1927 quedaban únicamente 12 bisontes europeos en libertad, un dato que ilustra la gravedad de la situación. Los programas de cría y conservación han sido fundamentales para evitar su desaparición y favorecer su recuperación.

Bisontes europeos en San Cebrián de Mudá

Bisontes europeos en San Cebrián de Mudá / Picasa | Wikimedia Commons

A su vez, la Montaña Palentina reúne en pocos kilómetros cumbres de más de 2.500 metros, lagunas glaciares y una de las mayores concentraciones de arte románico de Europa. En ese paisaje, entre Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga, se asienta San Cebrián de Mudá, uno de los diez municipios del parque. Tiene unos 44 kilómetros cuadrados (más de 100 hectáreas), cinco núcleos (San Cebrián, Vergaño, Valle de Santullán, Perapertú y San Martín de Perapertú) y alrededor de 140 habitantes.

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Adriana Fernández

Conservación y observación de bisontes en España

La reserva de San Cebrián de Mudá permite acercarse a la labor de conservación de los bisontes desde una perspectiva divulgativa, una propuesta interesante tanto para familias como para quienes sienten curiosidad por la fauna. La posibilidad de observar estos grandes herbívoros en un paisaje de montaña convierte la visita en una experiencia, sin duda, diferente a las habituales rutas culturales. Allí todas las visitas son guiadas y duran unas dos horas.

Centro de Interpretación del Bisonte Europeo en San Cebrián de Mudá

Centro de Interpretación del Bisonte Europeo en San Cebrián de Mudá / Wikimedia Commons

Arrancan en el centro de interpretación, en la propia localidad, con exposiciones, tienda, sala audiovisual y cámaras que muestran a los animales en directo. La reserva queda a unos dos kilómetros y se recorre a pie, en bicicleta (también eléctrica), en todoterreno o en calesa, con raquetas de nieve en invierno.

Una escapada en el pueblo medieval de la Montaña Palentina

Durante más de un siglo la minería del carbón sostuvo su economía, pero el cierre de las explotaciones aceleró la despoblación. La idea germinó en 2002, cuando el alcalde buscó una alternativa económica al declive minero. La reserva se inauguró el 4 de junio de 2010 con siete bisontes llegados de Polonia, cinco hembras y dos machos, y dos meses después ya habían nacido dos crías. En 2012 llegaron otros seis desde Países Bajos. Pero no solo esta especie requiere atención para cualquier viajero. Su entorno se presta a numerosas actividades y monumentos en los que merece la pena detenerse.

Su monumento principal es la iglesia de San Cornelio y San Cipriano, Bien de Interés Cultural: templo de un antiguo monasterio benedictino, conserva de su fábrica románica de transición (siglos XII-XIII) la nave de cañón apuntado, la portada y una gran espadaña, además de pinturas murales tardogóticas descubiertas en 1969. A pocos kilómetros, Aguilar de Campoo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva el encanto de las localidades que han sabido mantener su vínculo con el pasado.

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La iglesia de San Cornelio y San Cipriano en San Cebrián de Mudá

La iglesia de San Cornelio y San Cipriano en San Cebrián de Mudá / Wikimedia Commons

Su silueta está dominada por el castillo medieval, una fortaleza del siglo XII situada sobre una peña desde la que se contempla el paisaje. Pero el patrimonio de Aguilar no termina en lo alto de la colina. El monasterio de Santa María la Real es otra de las visitas imprescindibles para acercarse a la historia y al arte de la zona. La localidad forma parte, además, de uno de los territorios más destacados del románico palentino, un motivo de peso para quienes disfrutan descubriendo iglesias, monasterios y construcciones medievales lejos de las rutas más frecuentadas.

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