El desconocido palacio gótico de Guadalajara decorado con 600 diamantes en la fachada: en él se casó Felipe II, fue construido por cristianos y musulmanes, y bombardeado durante la Guerra Civil española

En el interior de la provincia de Guadalajara se esconde uno de los mayores tesoros del gótico isabelino del siglo XV, una fachada tachonada sobre la Plaza de España con unas 600 puntas de diamante en piedra talladas individualmente. Un palacio al que dieron vida y muerte, que renació de entre sus escombros hasta recuperar la talla que tuvo hace más de 500 años.